"RAMagedon" stiže: Eksplozija AI centara tjera cijene elektronike u nebo

Intenzivna gradnja golemih podatkovnih centara za potrebe umjetne inteligencije stvara ogroman pritisak na tržište elektronike, što dovodi do nestašice i vrtoglavog rasta cijena ključnih komponenti. Prvo su cijene grafičkih procesora (GPU) otišle u nebo, a zatim su ih slijedile cijene radne memorije (RAM) te SSD i klasičnih tvrdih diskova. Posljedice će uskoro osjetiti svi potrošači kroz skuplje laptope, tablete, pametne telefone i igraće konzole, piše Futurism.

Iako je ovakav scenarij noćna mora za svakoga tko pokušava sastaviti stolno računalo, ekonomski pritisak već se prelijeva na cjelokupno tržište potrošačke elektronike. Danas gotovo svaki uređaj, od bolničke opreme do poljoprivrednih traktora, ima neku vrstu ugrađenog računala, što znači da bi sve moglo poskupjeti.

Zbog eksplozije cijena, tehnološke tvrtke bile su prisiljene odgoditi izlazak novih grafičkih kartica za entuzijaste, VR setova i igraćih konzola.

Problemi za pametne telefone

Nakon rekordne prodaje u 2025. godini, i tržište pametnih telefona ove bi godine moglo osjetiti posljedice jer su zalihe radne memorije iznimno niske. Čak i Apple "osjeća pritisak", kako je početkom godine za Wall Street Journal izjavio Sravan Kundojjala iz tvrtke SemiAnalysis, ističući da euforija oko umjetne inteligencije i rast cijena komponenti značajno smanjuju marže tvrtke.

Kriza s komponentama posebno je teško pogodila industriju videoigara. Bloomberg izvještava da bi ionako skupa konzola Nintendo Switch 2 uskoro mogla dodatno poskupjeti. Prema izvorima istog medija, Sonyjev dugo očekivani PlayStation 6 mogao bi čak biti u potpunosti odgođen.

Surova nova stvarnost

Ovo je surova nova stvarnost u kojoj tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom nastavljaju ulagati stotine milijardi dolara u ogromne podatkovne centre, što usput uzrokuje i skok cijena električne energije.

Teško je ne primijetiti da potrošači na kraju podnose najveći teret trenutne zaluđenosti tehnološke industrije, dok AI tvrtke pokušavaju opravdati svoju golemu i dosad neviđenu potrošnju pred zabrinutim investitorima.

Koliko će potrajati ono što su neki već prozvali "RAMagedon", ostaje za vidjeti. Kako je ovog mjeseca priznao Lip-Bu Tan, jedan od direktora u Intelu, možda "neće biti olakšanja prije 2028. godine" - što zasigurno nije vijest koju je želio čuti itko tko planira kupnju novog pametnog telefona, prijenosnika ili igraće konzole.