Rakitića duboko potresla tragedija: "Moje misli i moja najdublja podrška..."

Ivan Rakitić, tehnički direktor Hajduka, oglasio se na društvenim mrežama nakon nesreće koja se dogodila u Španjolskoj, u mjestu Adamuz.

Rakitić je na Instagramu objavio poruku podrške i sućuti na španjolskom jeziku: "Moje misli i moja najdublja podrška uz sve osobe pogođene tragedijom koja se dogodila u Adamuzu." Uz objavu je dodao i emotikone golubice, srca, sklopljenih ruku i tužnog lica.

Njegova poruka brzo je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su se u komentarima pridružili izrazima sućuti i solidarnosti.

Podsjetimo, Rakitić je tijekom karijere godinama bio vezan uz španjolski nogomet, zbog čega i danas ima snažnu poveznicu sa Španjolskom i tamošnjom javnošću.