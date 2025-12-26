Rakitić s obitelji otišao u Španjolsku

Tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, oglasio se danas na društvenim mrežama iz Sevilla, gdje je u društvu obitelji posjetio stadion Ramón Sánchez-Pizjuán. Na Instagramu je podijelio četiri fotografije s kultnog zdanja, a njegova objava izazvala je snažne emocije i niz reakcija navijača španjolskog kluba.

Komentari su se brzo počeli nizati, a među njima su se isticali oni puni nostalgije i poštovanja:

„Kapetan“, „Legenda“ i „Kako nam nedostaješ“ – samo su neke od poruka koje su pratitelji ostavili ispod objave.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Rakitic (@ivanrakitic)