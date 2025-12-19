Rakitić demantirao glasine o odlasku: "Tu sam, u Splitu i Hajduku, i ništa se nije promijenilo"

Ivan Rakitić nedavno je u intervjuu za španjolske medije govorio o Sevilli, klubu u kojem ima status legende i s kojim je kao kapetan ostvario najveće uspjehe u karijeri. O klubu iz Andaluzije, s kojim je snažno emotivno povezan, i ovoga je puta govorio biranim riječima, istaknuvši kako je „spreman uskočiti u prvi avion ako ikad zatreba pomoći“.

Takva izjava izazvala je različita tumačenja dijela navijača i javnosti, a neki su je protumačili kao najavu mogućeg odlaska iz Splita. Zbog toga je Rakitić osjetio potrebu reagirati i demantirati takve tvrdnje.

U razgovoru za 24sata, bivši hrvatski reprezentativac istaknuo je kako ga često iznenadi način na koji se njegovi intervjui iz inozemstva prenose u domaćim medijima.

– Ne znam što bih vam rekao osim da se iznenadim gotovo svaki put kad dam neki intervju u inozemstvu kako se to prenese u Hrvatskoj. Ne znam je li u pitanju jezična barijera ili nešto drugo, ali moje se riječi doslovno izvrću ili krivo prenose i to stvara jako ružnu i pogrešnu sliku o meni – rekao je Rakitić za 24sata.

Naglasio je kako nikada ne bi učinio ništa što bi naštetilo ljudima i sredini u kojoj se osjeća prihvaćeno.

– Onaj tko me poznaje zna da sam čovjek od riječi i da nikad ne bih napravio nešto nažao ljudima koji su me u Splitu jako lijepo primili, meni i mojoj obitelji otvorili srca i duše. Tu sam, u Splitu i Hajduku, pomažem kako najbolje znam i mogu, i tu se baš ništa nije promijenilo, a i neće – poručio je.

Rakitić je posebno odbacio tvrdnje da bi uskoro mogao napustiti Split, podsjetivši i na planove vezane uz oproštajnu utakmicu.

– Tvrditi da sam spreman sutra otići iz Splita je besmislica. U završnoj sam fazi organizacije oproštajne utakmice koju namjeravam odigrati na Poljudu krajem ožujka, tako da nema govora o odlasku. Pa tko bi bio lud organizirati tako nešto i par mjeseci prije utakmice otići – dodao je.

Govoreći o Sevilli, istaknuo je kako tu priču ostavlja za budućnost.

– Split je danas moj dom i dom moje obitelji, kao što je to i Sevilla, za koju nas veže puno toga i najljepše uspomene. Sevilla je neka druga priča koja će se možda jednom opet dogoditi u budućnosti, ali sada smo u Splitu i tu planiramo i ostati – rekao je.

Za kraj je još jednom naglasio svoju privrženost Hajduku i fokus na rad u klubu.

– Što se mene i Hajduka tiče, tu sam da pomognem, dajem sve što mogu za Hajduk i nadam se najboljem ishodu na kraju sezone. Sve ostalo je nebitno. Za Hajduk i Split ostat ću vezan čak i ako jednoga dana ne budem imao konkretnu funkciju u klubu – zaključio je Rakitić za 24sata.