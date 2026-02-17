Close Menu

Rakitić darovao dres Hajduka legendarnom Srbinu

"Hvala ti – i izvan terena, šampion"

Trofejni srpski vaterpolist Dušan Mandić (31), kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih igrača svijeta, privukao je veliku pozornost sportske javnosti u regiji objavom na društvenim mrežama.

Mandić je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj pozira s Ivanom Rakitićem, a poseban detalj objave jest dar koji mu je Rakitić uručio – potpisani dres Hajduka s osobnom posvetom.

 

 
 
 
 
 
Uz fotografiju je Mandić objavio i poruku u kojoj je istaknuo važnost međusobnog poštovanja i sportskog karaktera.

"Uspjeh je ljepši kada se dijeli s onima koji ga razumiju. Međusobno poštovanje koje pomiče granice. Trofeji govore sami za sebe, ali karakter još glasnije. Hvala ti – i izvan terena, šampion", napisao je Mandić.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije pratitelja, a susret dvojice sportskih velikana – iz različitih sportova, ali sličnog pobjedničkog mentaliteta – mnogi su doživjeli kao lijepu sliku sportskog zajedništva i uvažavanja.

