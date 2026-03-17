Rak debelog crijeva među najčešćima u Hrvatskoj, evo koji su simptomi

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održana je javnozdravstvena akcija povodom mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva, s ciljem informiranja građana o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i prepoznavanja simptoma ove bolesti.

Akciju je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Hrvatskim gastroenterološkim društvom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” te studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Građani su na središnjem zagrebačkom trgu imali priliku dobiti informacije o faktorima rizika, mogućnostima preventivnih pregleda te savjete o zdravim životnim navikama koje mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti.

Jedan od najčešćih zloćudnih tumora

Rak debelog crijeva ubraja se među najčešće zloćudne tumore u Hrvatskoj, no istovremeno je riječ o bolesti koja se, ako se otkrije na vrijeme, može vrlo uspješno liječiti. Upravo zato liječnici naglašavaju važnost redovitih preventivnih pregleda i pravovremenog reagiranja na moguće simptome.

Koje simptome treba prepoznati

Iako se u ranim fazama bolest često razvija bez jasnih znakova, određeni simptomi mogu upućivati na potrebu za liječničkim pregledom. Među najčešćima su promjene u navikama pražnjenja crijeva, poput proljeva, zatvora ili njihove izmjene, zatim pojava krvi u stolici, bolovi ili grčevi u trbuhu te osjećaj nepotpunog pražnjenja.

Upozoravaju se i na neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, kronični umor i slabost te anemiju.

Liječnici ističu da prisutnost ovih simptoma ne znači nužno da je riječ o raku, ali naglašavaju kako ih ne treba ignorirati, već se na vrijeme javiti liječniku kako bi se utvrdio uzrok.

Organizatori akcije poručuju kako je cilj ovakvih aktivnosti potaknuti građane na brigu o vlastitom zdravlju, redovite preglede i pravovremeno prepoznavanje znakova bolesti.