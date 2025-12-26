Rafalei preuzimaju čuvanje hrvatskog neba: "Bit ćemo spremni 24 sata"

Bilo noću, bilo danju - sada će se i na njih moći računati. S početkom nove godine hrvatski piloti preuzimaju kontrolu i nadzor neba.

"Spremni smo poletjeti unutar 15 minuta. Ukoliko se pojavi neki zrakoplov koji je u svom letu izgubio komunikaciju ili se u tranzitu ne javlja, aktivira se sustav i ide se najprije u identifikaciju i prepraćivanje tog zrakoplova ili prijetnje u odnosu na njegove namjere", rekao je brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik HRZ-a za Novu TV.

Dok su se oni obučavali na Rafaleima, nešto od više od godinu dana zadaće Air policinga i presretanja iz zraka radili su naši prvi susjedi.

Sitno broje u vojnoj bazi, pa će na uzbunu iz NATO-a i poziv iz zapovjedništva u Španjolskoj polijetati hrvatski avioni. Posla više ne bi trebalo biti ni za Mađare, ni za Talijane.

"Ne, nema uloge. Zahvaljujemo našim partnerima koji su nam, dok smo mi naprednu obuku odrađivali, bili na usluzi", nadodao je Ražov.

Odbrojava se do prvih dežurstava i računa na sve - kaže šef ratnog zrakoplovstva. Odrađuju posljednje pripreme. "Mijenjat će se timovi pilota, inženjera, zrakoplovnih tehničara i oružara - bit ćemo spremni 24 sata", rekao je.

Kasnite - reći će umirovljeni pilot Ivan Selak koji sa zemlje ima drugačiji pogled od onog u kabini.

"To je moralo biti prije, meni je to smiješno. Kupili smo jučer avione, danas smo ih poslali na upgrade, a ne radimo zaštitu. Zaštiti zračni prostor nisu mogli ni Amerikanci 11. rujna, nemojmo si stvarati iluzije", rekao je Srčak.

Rafalei na kojima sada lete ne mogu jamčiti zaštitu i sigurno nebo, potreban je bolji protuzračni sustav - tvrdi Selak.

"Tu su pokretni radarski sustavi, protuzračna obrana, rakete kratkog, srednjeg i dugog dometa, a ne one kratkoročne i srednjoročne, to je druga priča. Sad će mudraci reći: 'ali mi znamo ranije!' Samo mi graničimo sa zemlje i kad polete, on je već na našoj granici", nadodao je Selak.

Granični i drugi problemi na obzoru ne zabrinjavaju šefa vojnih pilota koji ima odgovor i na kritike.

"Znamo što nas čeka, naš prostor je siguran, spremni smo braniti ga u svakom trenutku, to je naša ustavna zadaća i vrh koplja s borbenim avionom", rekao je Ražov.

I naši radari i radari partnerskih zemalja i NATO sustav u nadzoru razmjenjuju sliku, svjesni prijetnji. Zatreba li - i oni će priskočiti i odraditi zadaću i u regiji.

"Ovisi o zahtjevu, bilo NATO-a ili bilo koje partnerske zemlje, mi smo spremni na taj dio. Onda polijećemo i mi", nadodao je Ražov.

Čeka se - akcija.