Radovi na mreži: Dijelovi Splita, Imotske krajine i Omiša bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak 18. prosinca 2025. godine doći će do prekida opskrbe električnom energijom na više lokacija na području Splitsko-dalmatinske županije, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Na području koje pokriva Pogon Imotski, bez električne energije bit će istočni dio Prološca, kao i naselja Jonjići, Odavići i Ajduci. Prekid je najavljen u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati, a razlog su radovi na izmjeni stupova na dalekovodu.

Istoga dana, prekid struje planiran je i na području Pogona Omiš. Bez električne energije bit će Ulica Jure Kaštelana u Dućama – staro selo, u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, zbog radova na mreži.

Iz Elektrodalmacije napominju kako će se opskrba električnom energijom normalizirati po završetku radova, a uključivanje napona može se obaviti bez dodatne najave. Građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i poduzmu potrebne mjere opreza.