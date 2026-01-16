Radovi na A1 kod Splita: Dvosmjerni promet jednom stranom autoceste i zatvoren izlaz prema Splitu

Vozače na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik u idućem razdoblju očekuju značajne prometne izmjene zbog radova na području Splita, kao i privremeno smanjena dostupnost sadržaja na odmorištu Janjče. Nadležni apeliraju na dodatni oprez, poštivanje privremene signalizacije i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.

Rekonstrukcija čvora Split: Vožnja dvosmjerno jednom stranom autoceste

Zbog radova na rekonstrukciji čvora Split, do 10. lipnja u smjeru Dubrovnika promet se odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste, na dionici između 377.+500 km i čvora Split.

Istodobno, iz smjera Dubrovnika prema Splitu zatvoren je izlazni krak. Za vozače je osiguran obilazni pravac:

čvor Bisko (izlaz s A1) – DC220 – ŽC6260 – DC1 – Dugopolje/Split.

Na dionici između čvorova Vučevica i Split, zbog dogradnje čvora Split (Dugopolje), zatvoren je pretjecajni trak, pa se u oba smjera promet odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine.

Kako je riječ o složenim radovima, uspostava privremene regulacije prometa provodit će se kroz više faza i može potrajati više dana, a pojedine faze mogu uključivati i zatvaranje pojedinih dionica, ovisno o vremenskim uvjetima.

Odmorište Janjče: Ograničeni sadržaji i punionice izvan funkcije do veljače 2026.

Na odmorištu Janjče na A1, zbog rekonstrukcije benzinske postaje i pratećih uslužnih objekata, do 20. veljače 2026. izvan funkcije su brojni sadržaji.

U smjeru Zagreba ne rade: punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) i parkiralište za osobna vozila ispred objekta

Ostale parkirališne površine su, navodi se, otvorene i dostupne. Slična je situacija i u smjeru Dubrovnika: izvan funkcije su punionica za električna vozila, prateći sadržaji (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište ispred objekta, dok su ostale parkirališne površine dostupne.

Preporuka vozačima

Vozačima se preporučuje da prije puta provjere stanje na cestama, planiraju moguće zastoje, te da posebno oprezno voze kroz zone radova, gdje su česta suženja i promjene prometnih traka.