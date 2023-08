RADNIKA HEP-a U ARŽANU IZBOLI STRŠLJENI Šest sati bio klinički mrtav: Jedva izvukao živu glavu, a sada se mora povlačiti po sudu

Radnik HEP-a, danas 60-godišnji Željko Tomasović prije gotovo devet godina jedva je izvukao živu glavu dok je s kolegom radio u mjestu Aržano. Doživio je nesreću, te punih šest sati bio klinički mrtav jer ga je na drvenom stupu dalekovoda napao roj stršljena. Baš na tom stupu imali su leglo, a Tomasović nije uspio izbjeći ubode iako je bio propisno zaštićen.

Budući da je alergičan na ove ubode pao je u anafilaktički šok. I kasnije je trpio ozbiljne zdravstvene tegobe, razvio je PTSP, triput je bio hospitaliziran.

Tužio je tvrtku tražeći odštetu zbog ozljede na radu do koje je došlo jer, smatra, stup nije bio pravilno provjeren prije nego što su radnici došli na njega spajati žice.

Loš odnos prema radniku

“Ignorirali su me i tvrdili da nemaju ništa s mojom nesrećom. Pravdali su se višom silom”, prisjećao se tijekom procesa Tomasović, prenosi N1 .

Općinski sud u Splitu nedavno je donio nepravomoćnu presudu prema kojoj HEP-Operator distribucijskog sustava mora Tomasoviću platiti čak 560 tisuća kuna odnosno nešto više od 74 tisuće eura odštete. Uz to moraju mu nadoknaditi i 29.475 eura odnosno 222.081 kunu sudskih troškova. Ako presuda postane pravomoćna HEP će konačno morati bar financijski obeštetiti svog zaposlenika koji je teško stradao. To, međutim, nisu željeli učiniti prije nego što ih je tužio jer su se uporno izvlačili na višu silu.

Pokušavali su objasniti da se prije ulaženja u raspravu o odšteti i njezinoj visini mora utvrditi je li u pitanju viša sila, odnosno je li se napad stršljena mogao predvidjeti.

Radnik: "HEP je odgovoran"

Tomasović je odgovorio na sve njihove argumente.

“HEP je odgovoran kao poslodavac jer se radi u starom drvenom stupu, a taj dalekovod prolazi u blizini makije, šume, na nepristupačnom i opasnom terenu. Zato je bilo za očekivati da se na njima ili u njihovoj blizini nalaze zmije, ose pa i stršljeni. Očito je da HEP nije pregledao taj stup neposredno prije nego što sam ja dobio radni nalog i nije ga zaštitio protiv insekata, ni impregnirao, te se radi toga ne može raditi o višoj sili kao ekskulpacijskom razlogu za štetu”, naveo je Tomasović u tužbi.

U istupu za Slobodnu Dalmaciju nedugo nakon što je tužio HEP Tomasović je izrazio veliko ogorčenje.

“Čist san ka sveto ulje, ne prezam prid nikim i svakome od mojih šefova ću reć ono šta ih ide. A to je da me boli njihov odnos i odnos firme prema meni ka radniku koji je 31 godinu u HEP-u i koji je nastrada radeći svoj posa. A otkad mi se to dogodilo, niko me od njih nije nazva, pita jel šta triba. Pari da san pas, a ne čovik”, zavapio je.

Presuda protiv HEP-a

Općinski sud u Splitu utvrdit će sada da je Tomasović 13. listopada 2015. radio na dalekovodu, te da je zadobio višestruke ubode stršljena. Isti dan njegova ozljeda na radu je i prijavljena.

Utvrđeno je i da su u to vrijeme na snazi bila Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina distribucijske mreže, te da je prema njima HEP obavio periodični pregled ovog dalekovoda koji prolazi kroz Aržano, kao i da je Tomasović bio osposobljen za rad na siguran način.

Međutim, iz iskaza svjedoka utvrđeno je i da ovaj drveni stup, koji je bio napravljen od drva kestena, nije bio impregniran protiv insekata koji su često znali ometati radnike. To se, prema nepravomoćnoj presudi, dogodilo i u Tomasovićevom slučaju, pa je zato HEP zbog kršenja Zakona o zaštiti na radu za to i odgovoran.

Teške posljedice nesreće

Visina odštete utvrđena je nakon što su vještaci opisali kakve je sve posljedice Tomasović pretrpio. Njegovo fizički i psihičko zdravlje zbog uboda stršljena ozbiljno su narušeni. Naime, otrov u ubodu stršljena različito djeluje na svaki organizam pa je Tomasović tako razvio kardiovaskularne tegobe.

Zbog cijelog događaja razvio je i tzv. civilni PTSP. Ti psihički problemi nastavljeni su na ratne traume što ih je proživio.

HEP na ovu presudu može uložiti žalbu, o kojoj će odlučivati viši sud.