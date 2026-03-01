Radnička fronta dala potporu Iranu kontra "američko-izraelske vojne agresije"

Stranka Radnička fronta oglasila se priopćenjem u kojem izražava potporu iranskom narodu te se protivi, kako navode, „američko-izraelskoj vojnoj agresiji u suradnji s EU diplomacijom i medijima“.

U objavi poručuju da Iran „stoji kao ponosna i neovisna civilizacija koja se neće pokoriti stranom diktatu“, ističući da svaki narod ima pravo sam određivati svoju sudbinu bez, kako navode, uplitanja imperijalnih sila.

„Otpor dominaciji nije samo pravo, već i dužnost svakog tko vjeruje u slobodu i suverenitet svoje zemlje“, navode iz stranke.

Svoju poruku zaključuju sloganom: "Ne ratu među narodima".