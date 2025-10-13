Radnici Jadrolinije prosvjedovali zbog katamarana za Brač. Gradonačelnica Supetra: "I Hvar ima ovakvu komercijalnu liniju..."

I dok su Bračani sretni zbog nove brodske linije koja spaja Supetar i Split, radnici Jadrolinije ne dijele to zadovoljstvo. Naime, prijevoznik je privatni brodar pa se radnici pitaju je li riječ o pogodovanju privatniku. Svoje nezadovoljstvo iskazali su mirnim prosvjedom u Trajektnoj luci Split.

Medijima se pred početak prosvjeda obratio predsjednik Glavnog odbora Nezavisnog sindikata Nedjeljko Bulić.

"Nitko od nas nije protiv uvođenja novih linija i protiv pomoraca kolega, niti protiv otočana, dapače. Mi smo tu, to je naš posao i mi podržavamo što veći broj katamarana, što veći broj brodova i svega drugog što ide uz taj posao. Ono što je nama zasmetalo je način na koji se sve skupa provelo. U Zakonu o linijskom obalnom pomorskom prometu je definirano davanje usluge kao blage usluge. Mi ne znamo što je to. Ni u zakonu ni u pojmovima nije opisano što je to. S druge strane, ono što je bila obavezna Agencija jest test razmjernosti što u ovom slučaju nije napravljeno, a sukladno tome se moglo odlučiti koliki bi bio red plovidbe. Tu se ne radi o boljoj povezanosti otoka i otočana, bolesnika i učenika. Dovoljno je pogledati vozni red - u voznom redu stoji da od 1.5. do 1.10. ima osam putovanja. Ne možemo reći da je to blaga usluga ako sveukupno ima 14 polazaka. Što se tiče te iste blage usluge i davanja blage usluge, ona nije jasno definirana i zato se kroz nju išlo", kazao je Bulić.

Jedan od problema je, ističe Bulić, i što se Jadrolinija za ovu liniju - kasno javila.

"To ne znači se linije mogu davati kako tko hoće, bez ikakvih temelja", kaže Bulić te poziva DORH da se utvrdi točna procedura kako se sve odvijalo, je li sve bilo po zakonu.

Kaže da je zatražena hitna izvanredna sjednica NO da se utvrde sve činjenice - zašto je došlo do ovoga.

"Nakon ovoga više nema prepreke da bilo tko tko iskaže interes i ima brod vozit, čemu onda Agencija i Zakon", pita se Bulić.

"Danas smo se mirno okupili, a sljedeći put ćemo iskoristiti sve sindikalne mjere da zaštitimo prava i dostojanstvo svojih radnika, ali i našu majku Jadroliniju, kako je mi zovemo. Netko je stavio šape na majku Jadroliniju", kaže Nedjeljko Bulić.

Cijelu situaciju komentirala je i gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

"Mi smo prije godinu dana pokrenuli peticiju, skupili u rekordnom roku preko tri tisuće potpisa sa zahtjevom da želimo katamaransku liniju radi bolje povezanosti Supetra. Tražili smo da linija ide sve do Pučišća. Godinu dana smo čekali. Prije mjesec dana dobili smo u Grad zahtjev da se očitujemo za katamaransku brzu liniju komercijalnu. Naravno da smo se pozitivno očitovali i da svaka dodatna ponuda za otočane je dobrodošla", kazala je Marković te dodala da je ovo jedna od linija kojom prođe najviše putnika. Nisu zadovoljni komercijalnom cijenom koja iznosi 10 eura, ali ovo se vidi kao prvi korak.

"Drugi korak je slaganje plovidbenog reda da on bude na raspolaganju svima onima koji putuju i naravno borba da linije budu subvencionirane. Vi znate da Hvar isto ima ovakvu komercijalnu liniju, postoje desetak ovakvih linija. Ja ne vidim da se ikad prosvjedovalo radi tih drugih linija pa i Jadrolinija vozi tako jednu prema Hvaru. Mi ćemo se boriti da vrijede otočke iskaznice, da budu barem sufinancirane", pojašnjava Marković.

Za zahtjeve sindikata kaže da su malo - nedorečeni.

"Pozvala sam ih jučer ako imaju prijedlog za izmjenu zakonskog okvira i Zakona o obalnom i linijskom prometu da se jave. Ja ih kao članica saborskog odbora mogu uputiti u proceduru", kazala je te dodala da su Bračani zaslužili katamaransku liniju i da se protiv toga ne bi trebalo prosvjedovati.