Račun iz Rovinja postao viralan: "Upravo zato izbjegavam restorane na našoj obali"

Fotografija računa iz jednog restorana u Rovinju ovih je dana izazvala žestoke rasprave na društvenim mrežama. Šokantno visoke cijene uobičajenih pića i jednostavnih jela ostavile su mnoge internetske korisnike bez riječi – osobito one koji se sjećaju da je ovaj istarski grad na obali nekada bio umjereno skupa turistička destinacija.

Autor viralne objave na Redditu, inače Hrvat, nije krio iznenađenje zbog rasta cijena: „Bok, narode! Sestra mi je otišla u Rovinj na ljetovanje i poslala mi je cijene iz restorana. 6€ za bocu Cole. Jelo nije ni bilo nešto posebno. To se ne plača ni u Beču pored Stephansdoma. Prije se u Rovinju moglo parkirati besplatno i pješice otići do plaže. Sada se, izgleda, svugdje mora plaćati od 1 do 6 eura po satu. Je li to normalno?” Priloženi račun doista otkriva iznenađujuće iznose: pola litre Coca-Cole Zero stoji 5,50 eura, bočica od 0,3 litre obične Cole 4 eura, a ledeni čaj 5 eura. Ni s hranom situacija nije povoljnija: pola pizze sa šunkom ili salamom naplaćuje se 7,50 eura, a cijela 15 eura. Za porciju ćevapčića traži se 16 eura, dok lasagna s piletinom i povrćem stoji 14 eura. Sveukupno, turisti su za svoj obrok platili 80 eura, prenosi Večernji list.

Objava je izazvala lavinu komentara među hrvatskim korisnicima, a mišljenja su podijeljena: dok mnogi cijene nazivaju „nepristojnima“ ili „užasnima“, drugi ih smatraju uobičajenima za turistički vrhunski razvikano odredište poput Rovinja. Neki su otvoreno priznali da zbog takvih cjenika već godinama izbjegavaju poznata odmarališta na hrvatskoj obali. „Zašto niste pogledali cijene i lijepo se ustali i otisli? Poslali bi poruku ako išta. Ja sam bio do pred par dana 2tj u Puli, i cura i ja smo fino jeli, za ne preskupo. Samo treba naći. Dokle god ima ljudi koji ce placati to, bit ce i takvi cjenici”, napisao je jedan ogorčeni korisnik.

Drugi se nadovezao: „Upravo zato izbjegavam restorane na našoj obali. Nisam škrt, ali bacati novac kroz prozor? Hvala, ne.” Zanimljivo je da su se neki komentatori manje sablaznili cijenama u restoranima, a više onima u hrvatskim supermarketima: „Restorani su za turiste – to je normalno i ne smeta mi. Ono što me stvarno smeta jest da litra mlijeka u Istri košta više nego u Beču“, napisao je jedan korisnik. Drugi je situaciju usporedio s Austrijom: „Moji su roditelji na jednoj austrijskoj benzinskoj postaji platili 20 eura za dvije Cole i jednu kavu – dakle, da, ovakve su cijene danas normalne.“ Na kraju je jedan hrvatski korisnik sažeo cijelu priču: „A onda se čude zašto su im restorani prazni, a turisti čekaju u redovima na blagajnama supermarketa. I poslije se čude zašto rastu cijene u trgovinama…“

Rasprava o cijenama restorana odvija se u kontekstu značajnog razvoja Rovinja u posljednjih nekoliko godina – grad se pretvorio u jedno od najvažnijih gastronomskih središta Hrvatske te danas ima čak tri restorana s Michelinovim zvjezdicama. Ovaj razvoj jasno pokazuje kako je Rovinj od skromnog primorskog mjesta postao međunarodno priznata gourmet destinacija – što se, dakako, odražava i na opću razinu cijena. Odmor na hrvatskoj obali odavno više nije jeftin užitak. Račun iz Rovinja, dakle, s razlogom je izazvao toliku buru na društvenim mrežama.