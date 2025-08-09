Rabin zaprijetio Macronu: "Pripremi svoj lijes"

Pariško tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog prijetećih komentara koje je izraelski rabin uputio francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.

Istup rabina Davida Daniela Cohena protiv Macrona očito je bio motiviran odlukom francuskog predsjednika o formalnom priznavanju palestinske države, piše AFP. "Rabin je iznio nekoliko gnusnih prijetnji, posebno protiv predsjednika Republike", napisao je francuski ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na X-u, osuđujući "potpuno neprihvatljive izjave".

Retailleau je potvrdio da je kontaktirao online platformu francuske vlade Pharos koja prati opasan i kriminalni online sadržaj te da je također prijavio te izjave pravosudnom sustavu, piše Index.

Oglasio se i glavni francuski rabin

U YouTube videu, rabin je izjavio: "Ovaj francuski predsjednik, on mora znati - bolje da pripremi svoj lijes. Bog će mu pokazati što znači željeti biti tako drzak i željeti davati izjave protiv Boga." Francuska vlada najavila je da će u rujnu priznati palestinsku državu, a Cohen smatra da Macron tim potezom izražava svoj "duboki antisemitizam" i "objavljuje rat Bogu".

Oštro osuđujući "odvratne i nepodnošljive izjave Daniela Davida Cohena", glavni francuski rabin Haïm Korsia napomenuo je da Cohen "nikada nije obnašao nikakvu rabinsku dužnost u Francuskoj, niti se školovao i diplomirao u francuskoj rabinskoj školi".