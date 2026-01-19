Putnica opisala užas nakon stravičnog sudara vlakova: 'Pokušala sam zgrabiti sina, ali nisam uspjela. Svjetla su se ugasila'

Najmanje 39 osoba poginulo je u sudaru vlakova na jugu Španjolske, a deseci su ozlijeđeni u najtežoj željezničkoj nesreći u zemlji u više od deset godina, priopćila je španjolska Civilna garda. Vagoni vlaka koji je vozio prema Madridu iskočili su iz tračnica i prešli na suprotni kolosijek, gdje su se sudarili s nadolazećim vlakom u mjestu Adamuz, blizu Córdobe. Prema podacima željezničkih operatera, u oba vlaka nalazilo se ukupno 400 putnika i članova posade. Najmanje 73 osobe prebačene su u bolnice, a 24 od njih su teško ozlijeđene, među njima i četvero djece. Španjolski ministar prometa Óscar Puente opisao je incident kao 'iznimno čudan' te je najavio pokretanje istrage o uzrocima nesreće, piše BBC.

- Osjetili smo iznenadni trzaj kočenja. Vlak se počeo ljuljati s jedne na drugu stranu dok nije stao. Kad sam izašao, vidio sam mrtvu osobu, pokušali smo doći do vagona broj jedan, ali je bio potpuno smrskan. Ljudi su dozivali u pomoć, pokušavali smo ih izvući, ali je bilo jako teško - ispričao je to Santiago, jedan od putnika nakon sudara. Santiago se sjeća da su hitne službe dugo stizale, 'oko sat vremena'. Prvi su došli patrola Civilne garde, 'ali su svi bili preplavljeni'. Šok je vidljiv i kod Antonije Rodríguez, još jedne stanovnice Huelve koja je doživjela nesreću. Glas joj drhti. - Bili smo u četvrtom vagonu Alvije, koji je na tračnicama stajao gotovo dva sata. Moja kći je trudna. Mislimo da je sve u redu, vidjet ćemo - kazala je prilikom ulaska u ambulantu.

- Osjetili smo prvi trzaj i u djeliću sekunde još jedan vrlo jak. Stol ispred našeg sjedala pao je na nas, svjetla su se ugasila, a krov vagona se urušio - priča 23-godišnja Bianca Birleanu iz Huelve, koja je bila u vagonu broj 4 Alvia vlaka. - Bilo je potpuno mračno. Netko je otvorio vrata, uspjeli smo izaći, spustiti prtljagu, a Civilna garda nam je rekla da idemo u zgradu Adifa. Tek tada smo shvatili koliko je sve ozbiljno - kazala je za El Pais.

Vagon broj 2 bio je potpuno smrskan. I drugi je bio jako oštećen, gotovo uništen. - Taj dojam je bio gori od same nesreće - dodaje njezin partner Jorge García koji ne želi gledati oko sebe niti pratiti vijesti. - Sutra ćemo shvatiti što se dogodilo. Ponovno smo rođeni - priznaje García. Poput Sergija, mladići se slažu da je u početku bilo kaosa kako bi se prvo zbrinuli ozlijeđeni, a zatim su ih autobusima odvezli u Adamuz. Toñi Torres, 48-godišnjakinja iz Huelve, upravo se spremala ući u autobus koji će je u rano jutro odvesti natrag u Huelvu. Kaže da je upravo proživjela najduže sekunde svog života.

- Kad se dogodila nesreća, pokušala sam zgrabiti sina, ali nisam uspjela. Svjetla su se ugasila i nisam znala što se dogodilo. Tek kad se sve ponovno upalilo i kad sam ga vidjela i čula, osjetila sam da sam zaista živa - kazala je žena koja je putovala u četvrtom vagonu Alvia vlaka. - Imali smo veliku sreću. Kad smo vidjeli stanje ostalih vagona… Imali smo sreće! - ističe, glas joj drhti od emocija, tik prije ulaska u autobus, prenosi Večernji list.