Putinovo 'kumče' zabavlja se u ekskluzivnom skijalištu, stigla reakcija Rusije: "Vi se razmećete dok mi prolijevamo krv"

Ruski bogataši zabavljali su se u “omraženom Zapadu”, izazvavši bijes kod kuće, među političarima, borcima i proratnim kremaljskim kanalima. Skijali su i ispijali šampanjac u Courchevelu, jednom od najekskluzivnijih europskih odmarališta, prenosi Daily Mail.

Među njima je bila i 44-godišnja Ksenija Sobčak, poznata kao “kumče” Vladimira Putina, s obzirom na to da ga je njezin pokojni otac, Anatolij Sobčak, nakon raspada Sovjetskog Saveza lansirao u politiku. Inače je televizijska zvijezda i vlasnica medija.

Luksuzni lanac obuće i mode Rendez-Vous organizirao je let ruske elite u Courchevel kako bi proslavio 25. obljetnicu poslovanja i 16 godina od otvaranja svog butika u tom skijalištu. Među gostima, uz Sobčak, bili su Oksana Samojlova, 37-godišnja influencerica i majka četvero djece s 17 milijuna pratitelja na Instagramu, Lena Perminova, 38-godišnja manekenka koja je putovala s ukrajinskim dečkom, manekenom Tarasom Romanovom (29), te Aleksandar Rogov, 44-godišnji stilist slavnih i voditelj na ruskoj televiziji.

Navečer su sudjelovali na gala večeri uz crveni tepih. Bili su smješteni u luksuznom hotelu u kojem cijene soba kreću od 8600 eura za jedno noćenje. Gosti su uživali u kamenicama, pršutu i vrhunskom alkoholu. Zabava u sklopu odmarališta navodno je uključivala i privatne letove helikopterom.

Reakcija iz Rusije bila je brza

Vladimir Putin već je ranije kažnjavao slavne, uključujući Sobčak, zbog zabavljanja tijekom rata u Ukrajini, smatrajući da to potkopava žrtvu njegovih vojnika.

- Ovo nije samo marketinška besmislica… Ovo je izazov. Glasno: “Je**te se!” - objavila je komentatorica Božena Rinska, osvrćući se na luksuzno putovanje, prenosi Jutarnji list.

Tvrdi da je Courchevel, popularan među slavnima prije rata, sada postao “simbol zaobilaženja sankcija”. Dodaje kako ovo putovanje iritira sve - one koji su za rat, ali i one koji su protiv njega.

- Ovo je rijedak slučaj u kojem kampanja uspijeva biti odvratna svima - navela je Rinska.

Proratni propagandni kanali također su izrazili svoj bijes, dok je REN TV, dio medijske grupacije kojom upravlja Putinova partnerica Alina Kabajeva, citirao glazbenog producenta Sergeja Dvorcova, koji je rekao: “Dok se naši dečki bore i daju živote za nas, naše zvijezde uživaju i žive u luksuzu. Njihova pogreška je razmetanje bogatstvom i luksuzom… u vrijeme kuge”.

Neki videozapisi čak prikazuju borce SVO-a koji snimaju bijesne poruke, optužujući slavne da se zabavljaju dok vojnici ginu.

- Vi se razmećete dok mi prolijevamo krv - navodi se u jednoj snimci.

Bijes dolazi i od zaposlenika Rendez-Vousa, koji tvrde da im se smanjuju bonusi dok uprava rasipa milijune u inozemstvu. Komentari na društvenim mrežama nisu bili ništa blaži prema sudionicima putovanja.

- To nisu Rusi, to su paraziti. Ostavite ih na Zapadu, zaključajte vrata - pisali su građani, kako prenosi Daily Mail.