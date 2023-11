Putem jedinstvene multimedijalne izložbe „Postani čuvar Jadranskog mora“ Pomorske škole Split i Prirodoslovnog muzeja Split postanite i vi ambasadori sve veće zajednice čuvara Jadrana!

U Prirodoslovnom muzeju Split 7. studenog u večernjim satima svečano je otvorena jedinstvena učenička izložba „Postani čuvar Jadranskog mora“ eko grupe „Zdravo more“ Pomorske škole Split.

Putem foto i video materijala i izložbenih eksponata posjetitelji su, uz slasne zalogaje iz mora, imali jedinstvenu priliku na jednom mjestu se educirati o značaju održivog ribarstva i važnosti ekologije mora te se upoznati i sa svjetski aktualnim temama negativnih posljedica djelovanja čovječanstva na morske resurse. Eko grupa „Zdravo more“, pod mentorstvom profesorice Marijane De Marchi, poznata je široj javnosti, a svoj su rad kao najbolji srednjoškolski eko projekt u RH predstavili i u Europskom parlamentu.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov

Cilj je učeničke izložbe potaknuti svakoga od nas na duboko promišljanje o zajedničkoj, ali i osobnoj odgovornosti očuvanja bioraznolikosti mora. Poziv je da u očuvanju mora i priobalja slijedimo prikazanu praksu učenika. Kroz slijedeća dva mjeseca u prostoru muzeja možete upaliti crveni alarm za budućnost ribarstva, pomorskog prometa, brodogradnje, turizma i ostalih važnih gospodarskih grana Republike Hrvatske, koji će trpjeti velike gubitke ako ne djelujemo zajednički i preventivno.

Postanite ambasador

Svoje članstvo možete prikazati u Upisniku novih ekologa mora koji se nalazi u postavu izložbe. Materijali i letci s izložbe koriste za osobno razvijanje ekološkog pristupa Jadranskom moru kao i za daljnje zajedničko djelovanje na svijest javnosti o nužnost i hitnosti njegove zaštite. Učenici grupe „Zdravo more“ putem izložbe pozivaju vas da postanete ambasadori nove, sve veće zajednice čuvara Jadrana!

Multimedijalna izložba učenika srednjoškolskog ribarsko-nautičkog smjera pod nazivom „Postani čuvar Jadranskog mora“ nastala je suradnjom Prirodoslovnog muzeja u Splitu i Pomorske škole Split i namijenjena je svim uzrastima zaljubljenika u more i podmorje.

Učenici i mentorica grupe ovim putem zahvaljuju se djelatnicima Prirodoslovnoga muzeja u Splitu na podršci i suradnji, od same zajedničke koncepcije izložbe do njezine realizacije. Realizacija multimedijalne izložbe i njezino svečano otvorenje ne bi bili mogući bez pomoći donatora, a to su: Ribarska Zadruga FRIŠKA RIBA Kaštel Sućurac, CONEX TRADE d.o.o. Čaporice, PELAGOS NET FARMA d.o.o. Zadar, Brodosplit d.d. Split, Jadrolinija Rijeka, Sindikat pomoraca Hrvatske, Turistička zajednica grada Komiže, Grad Komiža, Splitsko-dalmatinska županija, kao i prijatelja eko grupe: Sardina d.o.o. Postira, Ribarska Zadruga Komiža, ŠRD „ŠKRPINA“ Baška, Ribarski obrt „Palmino“ Kaštel Kambelovac i Catering Studentski centar. Ovim putem im se svima od srca zahvaljuju.