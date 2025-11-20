Put Skalica: Pijani višestruki prekršitelj galamio na policiju, završio u pritvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su u srijedu navečer, 19. studenoga 2025. godine, 43-godišnjeg vozača koji je u ulici Put Skalica upravljao osobnim automobilom pod vidnim utjecajem alkohola. Kontrola je obavljena u 22:25 sati.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozač imao 1,72 g/kg alkohola u organizmu, a dodatnom provjerom otkriveno je da kod sebe posjeduje i manju količinu marihuane. Policija navodi kako je riječ o višestrukom recidivistu, ranije evidentiranom za najteže prometne prekršaje.

Nakon zaustavljanja 43-godišnjak je uhićen i odveden u službene prostorije policije, pri čemu je galamio i vrijeđao policijske službenike zadužene za njegov smještaj u prostorije za zadržavanje.

Policija je nadležnom sudu predložila kaznu od 1000 eura, 60 dana zatvora te dvogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Osumnjičeni će tijekom dana biti priveden na sud.