Put mira i ljubavi: Odšetaš Camino, a onda Camino šeta tobom i ne prestaje

Bijaše to uoči Uskrsa kad se naš neurolog, dr. Anton Marović sa svojom suprugom Vesnom odlučio krenuti na put. Ali ne onaj za koji bi ste pomislili da bi ga svaki umirovljenik u još donekle dobroj tjelesnoj kondiciji mogao savladati. Ne, bio je to Put, pješačenje od 780 kilometara u trajanju od više od mjesec dana. Hodočašće koje je jedan od vidova putovanja i u tom kontekstu hodočašća, kad se izgovori Camino, najčešće se misli na Camino de Santiago, mrežu hodočasničkih puteva koji vode do Santiaga de Compostele u Španjolskoj. Francuski Camino (Frances) poznat i kao Put Svetog Jakova.

Kako je to bilo saznali smo na promociji njihove knjige "Put mira i ljubavi" održanoj u kapeli crkve Sv. Josipa Župe Mertojak u ovo Božićno vrijeme, spojio se tako Uskrs i Božić, Camino i nadalje živi u njima. Modelator pred punom dvoranom bila je doktorica Sabina Marunčić, znanstveni teolog, dok su o samoj knjizi nadahnuto govorili don Vjenceslav Kujundžić i don Jure Vrdoljak te sami autori i hodočasnici dr. Anton i Vesna Marović. Za glazbeni dio za srca i duše nazočnih pobrinula se glazbena obitelj Semerad uz sudjelovanje Natalije, unučice dr. Antona i Vesne.

Veliki je broj hodočasnika na Putu Svetog Jakova. Svaki hodočasnik ima svoj Put i stvara svoju priču, pa su tako i oni, iako već u nekim ozbiljnim godinama uzeli svoj Put pod noge i tako je nastala njihova priča. Hodanje Putem Svetog Jakova jedinstveno je pješačko iskustvo, osobno otkrivanje, duševno bogatstvo, nemir srca i uma, a zapravo svi koji su na Putu su iz religijskih pobuda, a da toga možda i nisu svjesni, nadilazeći ljudske snage.

"Zato zahvaljujemo Njemu na pozivu na Camino. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez iskrene vjere, mira i ljubavi: prohodati 780 kilometara bez žuljeva i grčeva u nogama, bez glavobolja, bez trovanja i bez kajanja što smo sudjelovali u ovoj "avanturi". A s dobrom voljom, uzajamnošću, blagošću i radošću posvuda. i svjetlost dobrote koja je ostala u nama. Nakon Camina ojačani smo željom da na zemlji živimo ljubav u zatamnjenim vremenima".