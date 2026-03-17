PUNOLJETNOST U MARINI KAŠTELA: 18. Croatia Nautic Show slavi domaću brodogradnju uz rekordan broj premijera

U Marini Kaštela danas je održano prigodno press-druženje na kojem je najavljeno jubilarno, 18. izdanje manifestacije Croatia Nautic Show – Dani hrvatske male brodogradnje i turizma. Sajam kojislavi svoju "punoljetnost" održat će se od 26. do 29. ožujka 2026. godine, a organizatori najavljuju sadržajno najbogatiji program do sada.

Čogelja: "Infrastrukturu čine ljudi"

Podršku sajmu i ove su godine dali Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i njihove turističke zajednice. Zamjenik župana Stipe Čogelja istaknuo je važnost ulaganja u manifestacije koje donose dodanu vrijednost.

– Ponosan sam što ovaj projekt slavi punoljetnost. Infrastrukturu čine ljudi, a oni je mogu adekvatno koristiti jedino ako poznaju svoju prošlost i cijene trud malih zanatlija i turističkih djelatnika koji se ovdje predstavljaju – kazao je Čogelja.

Berket: "Marina je javno dobro, a zaštita uvala pitanje opstanka"

Posebnu pažnju medija privuklo je izlaganje kapetana Joška Berketa, vlasnika Marine Kaštela, koji je istaknuo kako ova marina nije samo "čarter baza", već subjekt koji aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice.

"Ova marina je javno dobro koje dijeli sudbinu s ljudima ovog kraja. Od gradskog bazena koji smo izgradili za naše sugrađane, pa sve do domaćinstava velikih sportskih natjecanja poput Europskog prvenstva u jedrenju – mi smo dio ove zajednice", naglasio je Berket.

Međutim, Berket je iskoristio 18. izdanje sajma kako bi poslao dramatičan apel nadležnim institucijama i javnosti glede očuvanja jadranske obale.

"S ovog mjesta moramo poslati jasnu poruku: očuvanje naših uvala za nas je 'biti ili ne biti'. Od rta Kamenjaka kod Pule pa sve do Elafita u Dubrovniku, mi posjedujemo unutrašnje more kakvo ne postoji nigdje drugdje na svijetu. To je naš najveći i najvrjedniji resurs koji nam je priroda dala", upozorio je kapetan.

Kao ključne korake u zaštiti tog resursa, Berket je naveo nužnost uvođenja reda u nautički turizam: Zaštita posidonije: Stroga kontrola sidrenja kako bi se očuvala pluća našeg mora. Ograničenje broja bova: Sprječavanje prekomjerne eksploatacije uvala. Uvođenje reda: Sustavno upravljanje koje će spriječiti devastaciju najljepših dijelova obale.

"Ako izgubimo naše vale, izgubili smo ono po čemu smo jedinstveni i najbolji na svijetu. Moramo djelovati sada", poručio je Berket, zaključivši kako će Marina Kaštela uvijek biti partner sajmu koji promovira upravo taj – održivi i domaći – segment nautike.

Za kraj je još jednom pozvao sve građane i ljubitelje mora da posjete sajam, istaknuvši kako su ulaz i parking besplatni, čime se želi omogućiti svim slojevima društva da uživaju u plodovima hrvatske brodogradnje.

Matijaca: "Nismo skladište brodova, već ruka spasa domaćim škverovima"

Predsjednik Organizacijskog odbora, Branimir Matijaca, emotivno se osvrnuo na put dug 18 godina. – Malo je manifestacija koje imaju ovakav kontinuitet. Krenuli smo prije 18 godina kao 'sajam iz nevolje', kao odgovor na gospodarsku krizu, pružajući ruku hrvatskim proizvođačima u trenutku kad su se tresle svjetske nautičke pozornice – podsjetio je Matijaca.

Naglasio je kako sajam nije tek "skladište brodova", već obaveza prema tržištu Dalmacije koja se ovdje oprema za sezonu. – To su plovila za obiteljski odmor, dnevne rente i rentijerstvo, a ne za velike čartere.

Točno znamo što želimo od početka i toga se držimo – poručio je.

Popis brendova i devet velikih premijera

Ove godine sajam okuplja 70 tvrtki, od čega 38 proizvođača i brendova plovila. Matijaca je, na zahtjev izlagača, taksativno naveo brendove koji će biti prisutni: Jeannot, Sunreef, Bigness, Delphia, Virtu, Pro Avento, Badili, Valori, Ranieri, Minjola, Ital Boats, Volker Boats, Idea, Voli, Galeon, Ocean Master, Rodman, Northstar, Karel, Karnik, Bali, Nova Jolie, Highfield Colnago, 3D Tender, Brig, Octagon, Roto, Argonavis, Burra, Phantom Jax, Fortis, Sidrotek, Arba, Teorema, Savoyer, Damor, Emily i Ribar.

Poseban naglasak stavljen je na devet premijera koje će posjetitelji moći vidjeti prvi put:

• VIKNES 40S FLY novog ovlaštenog zastupnika tvrtke Cool way d.o.o.

– HRVATSKA PREMIJERA

• RANIERI AZZURRA 40 HT LT kojeg predstavlja tvrtka Blue Voyage

Yachting Group – HRVATSKA PREMIJERA U MORU

• BADILLI ovlaštenog zastupnika tvrtke Blue Voyage Yachting group d.o.o. – SAJAMSKA PREMIJERA U MORU

• 3 D TENDER Ultimate 320H, kao i ROTO KORKYRA 460 koje predstavlja tvrtka Bravo d.o.o. – HRVATSKA PREMIJERA

• PROMOTOR 600 S - HRVATSKA PREMIJERA

Što se hrvatskih plovila tiče imamo i jednu svjetsku premijeru, a to je RIBAR 500 redizajn kojeg predstavlja PROFESSIONAL TEAM d.o.o , a tu su i HRVATSKE PREMIJERE U MORU; VOLVER 6.3 fisher zastupnika Volver Adria d.o.o. , te PHANTOM 10 i BURA 57 STEP Sound & vision.

Marina Kaštela kao višegodišnji domaćin manifestacije CROATIA NAUTIC SHOW ponudit će čitav istočni dio luke i obale za smještaj preko 70 novih plovila od kojih će većina biti izložena u moru, kako bi bila dostupna kupcima i medijima za probne i testne vožnje.

Raznovrsnu ponudu zanimljivih i traženih gumenih brodova ovogodišnjeg CROATIA NAUTIC SHOW-a činit će svjetski brendovi : NOUVA JOLLY, HIGHFIELD, 3D TENDER, ITALBOATS , PRUA A VENTO, BURA BRODOVI, novih i rabljenih katamarana SUN REEF, LAGOON , BALI. Posjetiteljima u Kaštelima uz strane brendove fishermana i obiteljskih brodica poznatih brendova poput JEANNEAU MERRY FISHER, CAP CAMARAT, RANIERI, KARNIC, KAREL, VALORY, EMILI, MIGNOLLA, WHALLY, GALEON, ROTO, OCEAN MASTER, predstavit će se i domaća renomirana proizvođačka imena: BURA BRODOVI, NAUTIKA FORTIS , SIDROTEC, PHANTOM, COLNAGO, VOLVER, RIBAR, ARBA. Uz kontinuirani porast sudjelovanja svjetski poznatih proizvođača plovila na CROATIA NAUTIC SHOW-u ovaj sajam i dalje ostaje vjeran sljednik vlastite tradicije u kojem se punih 17 godina promovira hrvatska mala brodogradnja i domaća nautička proizvodnja.

Što se turističkog i lifestyle programa tiče, ovaj dio sajma ponudit će širok asortiman turističkih proizvoda i usluga, počevši od opreme i usluga za uređenje objekata za smještaj i odmor, turističke hortikulture, ponuda turističkih agencija, opreme za plažni najam, vanjski i plažni namještaj i pergola, te iznimno bogatu ponudu bazenske i spa-opreme. Mobile corner će predstaviti veliki izbor motornih vozila. Ovogodišnju manifestaciju kao poklon Marine Kaštela svim izlagačima i posjetiteljima oplemenit će i koncert DISCO MAGIC

BANDA u subotu navečer s početkom u 20 sati, uz slobodan ulaz za sve građane Kaštela, Splita i ostalih mjesta.“ izdaha je izgovorio svoje Matijaca.

Matijaca je nadodao da na poluotoku pored restorana Pergola predstavit će se 35 turističkih brendova, od bazenske i spa opreme do kajaka.

Posebna atrakcija su francuski Power Foils, ekskluzivni foilovi koji se prvi put predstavljaju u Hrvatskoj.

Ljubitelji automobila moći će razgledati modele brendova Renault, Kia, Dacia, Volvo, Subaru i Omoda, dok tvrtka Revero donosi moćne američke modele GMC i Jeep.

– Ova mađenta i modra boja koje nosimo simbol su proljeća i nade da će predsezonski period uistinu otvoriti Dalmaciju. Pozivamo sve da nam se pridruže od 26. do 29. ožujka u Marini Kaštela – zaključio je Matijaca.

Punoljetnost manifestacije

Predstavnik OTP banke Mario Bebić, voditelj tima za mikro i malo poduzetništvo Split. U svom obraćanju je istakao: „Manifestacija Croatia Nautic Show ove godine slavi svoju punoljetnost, a nama je posebno drago što smo dio te priče od samih početaka. Tijekom osamnaest godina postala je jedan od najvažnijih nautičkih događaja u Hrvatskoj. Kao banka koja prati malo i srednje poduzetništvo, posebno u brodogradnji i pratećim djelatnostima, želimo pridonijeti stvaranju novih prilika za rast i inovacije te ćemo nastaviti pružati savjetodavnu i dugoročnu financijsku podršku razvoju ovog dijela nautičkog sektora..“

POPRATNI EDUKACIJSKI I KONFERENCIJSKI PROGRAMI :

Kroz bogat program koji uključuje panel-diskusije, predstavljanja i prezentacije, svoj će rad i buduće aktivnosti predstaviti ekološke inicijative koje se bave očuvanjem našeg mora, zelene i održive tehnologije, jedriličarski i ribolovni natjecateljski projekti, a svoje će mjesto naći edukacijski programi i praktične „morske“ radionice.

Posebno treba istaknuti ekološku konferenciju Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE pod nazivom „Građani kao saveznici u zaštiti mora – kako unaprijediti sustav prijava i reakcije institucija?“, koja će se održati u petak 27. ožujka s početkom u 11 sati. Navedenom treba pridodati zanimljive teme vezane uz humanitarne projekte koji su dio bogatog programa sajma, s naglaskom na projekt MIRNO MORE, kao i predstavljanje organizacije međunarodnih natjecanja u olimpijskim klasama ILCA Senior Europeans & Open European Trophy 2026. i ILCA Master Europeans & Open European Trophy 2026. ( europska prvenstva u klasama ILCA SENIOR i ILCA MASTER).

Bogat subotnji konferencijski program predvodi panel "Pomorski fakultet Split - preko 66 godina edukacije pomorskih stručnjaka" organiziran u sklopu obilježavanja 60. obljetnice Pomorskog fakulteta u Splitu i predstavljanje Adriatic Offshore Tuna Championshipa 2026. / Rogoznica – Croatia, Ribolovnog sportskog kluba Giričić

Bilo da ste profesionalac u industriji, investitor, vlasnik plovila ili jednostavno zaljubljenik u more, 18. izdanje Croatia Nautic Showa idealna je prilika za umrežavanje, inspiraciju i otkrivanje novih mogućnosti. Od 26. do 29. ožujka, uz besplatan ulaz i parking za sve posjetitelje, Marina Kaštela bit će mjesto poslovnih susreta, inovacija i strasti prema plovidbi.