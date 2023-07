PUNO HAJKE NI ZA ŠTO Direktor HTZ-a iz Splita poručio: "Imamo najbolju predsezonu u povijesti hrvatskog turizma!"

Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije organizirala je koordinacijski sastanak u sklopu kojeg je direktor HTZ-a Kristjan Staničić predstavio novi Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Na sastanku je bilo riječi i o dosadašnjem tijeku turističke godine s naglaskom na ostvarene rezultate turističkog prometa te o planiranim promotivnim aktivnostima na emitivnim tržištima do kraja godine.

"Unatoč činjenici da ulazimo u špicu sezone moramo promišljati o budućnosti, dakle o pripremi iduće turističke godine.

Obilježili smo odlične turističke rezultate u prvih šest mjeseci. Ostvarili smo rast i dolazaka i noćenja, bilo je nekih oscilacija u lipnju, ali na kraju je lipanj bio i više nego uspješan. Na tragu ovih optimističnih rezultata, uz jednu stabilnost na ključnim emitivnim tržištima ulazimo polako u glavnu turističku sezonu", kazao je uvodno.

Ministar će posjetiti i Ultra music festival: "Zanimaju me neki detalji oko same organizacije"

Osvrnuo se i na najuzbudljiviji glazbeni vikend sezone, festival ULTRA Europe koji se ponovno sprema u obaranje novih rekorda posjećenosti, a Ultranauti u Split stižu iz više od 140 zemalja svijeta. ULTRA Europe prvo će obasjati splitski Park Mladeži, od 7. do 9. srpnja 2023., a nakon toga svoj put nastavlja kroz Destination koncept na hrvatskim otocima – Braču, Hvaru i Visu.

"Ovdje u Splitu započinje najveći glazbeni festival u ovom dijelu Europe, jedna od najvećih manifestacija u Hrvatskoj, ULTRA. Vjerujem da će se svi naši turisti koji su i zbog toga došli, ali i svi ostali, lijepo provesti ovih dana i ovih tjedana u Splitu i SDŽ, naravno i u Hrvatskoj", kazao je direktor Staničić te dodao kako će i on posjetiti festival.

"Bit ću večeras na ULTRI. Zanimaju me neki detalji oko same organizacije i bit će mi zadovoljstvo danas vidjeti kako Ultra funkcionira i uživo".

Na pitanje o odlasku ULTRE is Splita odnosno produljenju ugovora da ostane kazuje kako je sve na organizatorima iako je njegova želja da ULTRA ostane.

"Mislim da je ULTRA uvelike promijenila sliku Splita i SDŽ, u jednom dijelu, rekao bih i hrvatskog turizma. Dala je snažan doprinos turističkim rezultatima, prije svega onoj financijskoj komponenti. Mislim da je SPlit razvio i određeni turistički imidž na turističkom tržištu i vjerujem da će organizatori procijeniti i donijeti najbolju odluku što se tiče nastavka ULTRE u Splitu odnosno u Hrvatskoj.

Ja bih želio da ostane tu jer ULTRA ima veliki utjecaj na brendiranje Hrvatske kao turističke zemlje, tu dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, ne samo iz Europe, nego iz dalekih tržišta što onda ima implikacije i na buduće dolaske odnosno mnogi ljudi se s ULTRE kasnije vrate kao turisti koji dođu na odmor i to ne samo u ljetnim mjesecima nego kroz čitavu godinu", kazao je Staničić.

ULTRA festival komentirala je i Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

"Ultra je donijela puno toga dobroga Splitu koji je postao značajna destinacija na svjetskoj mapi turizma. Za Split svi znaju i u Split žele doći. Znači ima puno dobroga, a koliko god neke slike izgledaju ružne i nikome se ne sviđaju, ipak nemamo nekih dramatičnih događaja poput kriminalnih radnji koje bi značajno ugrozile našu destinaciju. Mi smo prije svega jedna sigurna i stabilna destinacija, a pojedini slučajevi vjerujem da će se u suradnji komunalnoj i turističkoj izaći tome na kraj", rekla je.

Turistički 'neredi' po Splitu, negativni natpisi o turizmu,...

Cijeli nered koji vlada u Splitu, uriniranje, povraćanje i golotinja po gradskim ulicama, kako vi kao direktor TZ gledate na to?

"To je jedna neuobičajena slika koja zapravo nije pravilo i to je važno naglasiti. Prosječni turisti kada ih gledamo u globalu u Hrvatskoj ništa ne odskaču od turista koji borave u drugim destinacijama u svijetu. Dobro je da je grad pokrenuo određene mjere odnosno donio odluke u pravcu ublažavanja takvih situacija i pojava. Mislim da treba puno raditi na prevenciji odnosno na samoj edukaciji i komunikaciji i to je samo signal da kroz nove strateške dokumente gdje smo definirali da trebamo na održivi način upravljati destinacijama, upravo nam to daje i dodatni argument da već od sljedeće godine učinimo korak naprijed u tom smislu".

Svjedoci smo svakodnevnih natpisa o hrvatskom turizmu, negativnih natpisa. Dalmacija je na udaru svaki dan u svim segmentima, inozemni mediji prenose te negativne članke. Koliku štetu to čini našem turizmu i hoće li to imati odjeka na iduću turističku sezonu?

"Apeliram na sve medije da u prenošenju informacija i prikazivanju slike hrvatskog turizma budu dobro informirani i argumentirani. Vidjeli smo u proteklim tjednima i danima da je bilo jako puno hajke na visoke cijene, na neprimjerenu ponudu, na podbačaj s određenih tržišta, a onda kada smi mi objavili podatke koji su jedini točni i relevantni gdje smo rekli da imamo najbolju predsezonu u povijesti hrvatskog turizma, da imamo stabilnu situaciju na turističkom tržištu, u konačnici moj posao i mog tima iz HTZ-a jest komunikacija i rad na tržištima, sva tržišta praktički bilježe porast u ovom dijelu godine. Dobre su najave i za dalje bez obzira i na porast cijena koji se dogodio, ne treba od toga bježati, međutim ono što mi stalno apeliramo jest da ta cijena koja poraste mora biti praćena kvalitetom", kazao je.

Apelirala je i na one koji su u podizanju cijena bili malo ambiciozniji da dobro promisle kako će nastaviti u ovoj turističkoj godini ali i u budućnosti jer će tržište samo po sebi izregulirati cijene s obzirom na ponudu i potražnju.

"Gost mora dobiti vrijednost za novac i zbog toga je važno da u ukupnoj turističkoj ponudi imamo i kvalitetu, a u tom smislu će gosti ocjenjivati hoće li u budućnosti birati hrvatske destinacije ili ne. Hrvatska ima dobru, raznoliku turističku ponudu, ima ponudu za svaki cjenovni razred i nema razloga da od hrvatskog turizma radimo slučaj", kazao je.

Tržište će regulirati cijenu

Opravdava li ministar cijenu burgera od 12 eura, pizze id 15 eura, kuglice sladoleda od 3 eura?

"Tržište će regulirati cijenu. S obzirom na pojačanu potražnju očito je da takve cijene negdje prolaze. Mi smo napravili analizu turističkih cijena, cijena smještaja u hotelima, apartmanima i napravili smo usporedbu cijena ugostiteljskih artikala od kave, sladoleda, pizze burgera, liganja,...na području Hrvatske, Španjolske, Grčke i Italije. Moram vam reći da Hrvatske ne odskače od prosječnih cijena konkurencija, ima artikala gdje smo mi malo skuplji, ima artikala ili kategorija i vrste smještajnih kapaciteta gdje smo mi još uvijek povoljniji. Kada uzmete u obzir malo širi da smo mi najbliža turistička destinacija glavnim emitivnim tržištima, Nijemcima, Slovencima, Austrijancima,...koji mogu doći automobilom i ne trebaju plaćati skupe avionske karte onda Hrvatska uz raznolikost i kvalitetu svoje ponude još uvijek ima itekako mogućnosti i razloga biti konkurenta u odnosu na Mediteran", kazao je.

Pojasnio je da za postići održivi turizam treba i hoće napraviti i zaokret u samom marketingu tako da će brendirati Hrvatsku kao kvalitetnu turističku destinaciju s naglaskom na premium segment tj. na onaj nivo gostiju koji putuje više puta, ne samo u ljetnoj sezoni, koji više troši što ne znači da nećemo imati i drugih gostiju koji imaju manju platežnu mogućnost.

Stavit će se naglasak i na selektivne oblike turističke ponude i naglasak na one motive dolaska koji su interesantni i izvan same turističke sezone: nautika, kulturni turizam, povijesna baština, kongresni turizam, enogastronomiju,....kao i na digitalizaciji odnosno jačoj promociji na digitalnim kanalima. Dodao je još za kraj kako će novi Zakon o turizmu dati puno jasniju sliku i jedan konkretan određeni okvir i tako će se provoditi održivost, ali za sve to treba vremena. I strpljenja.

140 tisuća posjetitelja za Ultru

"Na dnevnoj bazi u našu županiju dolazi 200 tisuća gostiju. Brojke su značajno povećane u ovom razdoblju, jesu, ali mi ne možemo znati tko je od njih došao upravo zbog Ultre, a tko iz drugih razloga", kazala je direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Vladović.

Imamo 256 tisuća kreveta u ovome trenutku, 13% više iznajmljivača više u Splitu nego prošle godine i popunjenost od 95%. Ima li kraja tome?

"Mi se zalažemo da imamo kvalitetan održivi smještaj. Hoće li će to biti u privatnom sektoru ili u hotelskim poduzećima, tržište će izregulirati. Za svaku destinaciju je puno bolje i lakše upravljati njome ako imamo više hotelskog smještaja jer postoje određena pravila ponašanja i puno je lakše razgovarati sa 100-tinjak menadžera hotela nego s 30 tisuća iznajmljivača. Pouzdamo se u osobnu odgovornost svakoga tko se bavi turizmom jer evo i kuglica sladoleda može uništiti cijelu priču i cijelu strategiju cijele države i sve ono u što ulažemo. Još jednom apeliramo na osobnu odgovornost svih dionika turizma".