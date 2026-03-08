Pune ruke posla za vatrogasce sa splitskog područja, gorilo je na sve strane

Vatrogasci na širem splitskom području u posljednja 24 sata imali su niz intervencija, a većina ih se odnosila na požare trave i niskog raslinja na području Dalmatinske zagore. Manji broj intervencija zabilježen je i na području grada Splita.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, u 15:54 sati vatrogasci su intervenirali zbog požara trave i raslinja na području Stoci u Splitu. Opožareno je oko 150 četvornih metara, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

U 17:45 sati vatrogasci su osiguravali održavanje utakmice u velikoj dvorani na Gripama, dok su u 18:10 sati izašli na intervenciju zbog neprijavljenog spaljivanja otpada na Dračevcu.

Kasno navečer, u 23 sata, zabilježena je i intervencija zbog požara plastičnog kontejnera u Vrličkoj ulici u Splitu, gdje je također intervenirala JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Istodobno je na području županije zabilježen veći broj požara otvorenog prostora. U Vinjanima Gornjim tijekom dana su zabilježene dvije intervencije, pri čemu je ukupno opožareno nekoliko hektara niskog raslinja. Jedan od požara ugašen je u 13:40 sati nakon što je zahvatio oko dva hektara površine, dok je drugi trajao do 17:20 sati i zahvatio tri hektara.

Požari trave i raslinja zabilježeni su i na području Vojnića Sinjskog, Glavica, Ljutih (Vukasi), Vinjana Donjih, Gornjeg Muća, Satrića, Vedrina, Krstatica, Obrovca Sinjskog i Dobrinča. U pojedinim slučajevima opožarena površina kretala se od nekoliko stotina četvornih metara do više hektara.

Na intervencijama su sudjelovali vatrogasci javnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Imotskog, Sinja, Trilja, Zagvozda, Muća, Hrvaca i Lovreća.

U međuvremenu se nastavljala i višednevna intervencija na turističkom brodu u Jesenicama (Bajnice), gdje je požar prijavljen još 3. ožujka. Vatrogasci su danima radili na sanaciji i osiguranju požarišta, a posljednje snage povučene su 7. ožujka u podne, nakon čega su najavljeni povremeni obilasci lokacije.