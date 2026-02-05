PUNE RUKE POSLA Vatrogasci imali brojne intervencije na području Splita i okolice

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 4. veljače 2026. godine u 6 sati do 5. veljače 2026. godine u 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija, uglavnom tehničke prirode, ali i nekoliko požara.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je ukupno pet puta. U 13.39 sati vatrogasci su u Vrančićevoj ulici uklonili konstrukciju tende koja je prijetila padom. U večernjim satima, u 19.39 sati, zabilježen je manji požar na dimnjaku u Ulici Baruna Trenka, dok je nekoliko minuta kasnije, u 19.42 sati, u Vukovarskoj ulici uklonjena željezna ograda koja je pala na nogostup.

U 21.18 sati vatrogasci su intervenirali zbog požara električnog ormarića na obiteljskoj kući u Zvonimirovoj ulici u naselju Kamen. Najozbiljnija intervencija zabilježena je u ranim jutarnjim satima, u 2.32 sata, kada su na Putu Tršćenice gorjela dva osobna vozila. Požar su gasila dva vatrogasna vozila s ukupno devet vatrogasaca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split imalo je tri intervencije, sve vezane uz uklanjanje stabala. U 20.14 sati uklonjeno je stablo sa šetnice u Ulici Hrvatske mornarice, dok su u razmaku od nekoliko minuta intervenirali i u Puntarskoj te Ličkoj ulici, gdje su stabla pala na parkirana vozila.

Osim intervencija na području Splita, zabilježeni su i brojni događaji u ostatku Splitsko-dalmatinske županije. U Jelsi je uklonjena odlomljena grana bora s prometnice, u Dicmu je gorio stup za prijenos električne energije, dok su vatrogasci u Trogiru dvaput intervenirali – jednom kao ispomoć djelatnicima saniteta, a kasnije zbog uklanjanja zapreke s ceste.

Požar trave zabilježen je u mjestu Otok, gdje je opožarena površina od oko 500 četvornih metara, dok su vatrogasci u Splitskoj i Imotskom uklanjali stabla s prometnica.

Vatrogasci još jednom apeliraju na građane na oprez, posebice zbog vremenskih uvjeta koji mogu uzrokovati pad stabala, grana i drugih nestabilnih objekata.