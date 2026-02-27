Puljiz pobijedila svjetsku prvakinju i osvojila broncu

Dok se Poreč priprema ugostiti najbolje kadete i kadetkinje ovog vikenda, Hrvatska reprezentacija nalazi se Uzbekistanu gdje se od petka 27.2. do nedjelje 1.3. nastavlja svjetska judo turneja, odnosno drugi IJF Grand Slam 2026. sezone koji je okupio 370 judaša i judašica iz 39 država. Za sjajne vijesti pobrinula se Ana Viktorija PULJIZ (JK „Solin“) koja je prvog dana natjecanja „probila led“ osvojivši brončanu medalju.

U borbi za brončanu medalju kategorije -57kg, Puljiz je stupila na tatami protiv aktualne svjetske prvakinje Gruzijke Eteri LIPARTELIANI, koja je pokušala spasiti dan mjestom na postolju. Nakon početne kaotične razmjene koja je mogla preokrenuti u bilo koju stranu, Liparteliani je nametnula svoju snagu i postigla prvi waza-ari. Ipak, manje od minute kasnije, Puljiz je brzo izjednačila. Nepokolebljiva statusom svoje protivnice, Puljiz je nastavila vršiti pritisak protiv dvostruke svjetske prvakinje. U produžecima ta upornost se isplatila, jer je Puljiz osigurala odlučujući yuko i osigurala svoje mjesto na postolju.

„Pozdrav svima javljam se iz Taškenta, iz Uzbekistana s još jednom medaljom, ovog puta brončanom. Mogu stvarno reći da sam zahvalna i zadovoljna za ovu medalju, pogotovo borba za treće mjesto gdje sam pobijedila aktualnu svjetsku prvakinju i europsku viceprvakinju. Sam doživljaj u borbi bio je fenomenalan, osjećala sam to kao neki izazov i znala sam da je stvarno mogu pobijediti, jer to je judo i nije bitno koji rezultat imaš. Svako svakoga može pobijediti, znala sam sa svojim stilom što mogu napraviti, tako da sve u svemu nakon četiri borbe i tri pobjede brončana medalja je tu.“ – zadovoljno je zaključila 24-godišnja Puljiz.

Kao 4. nositeljica turnira Solinjanka je u prvom kolu bila slobodna. U drugom pobijedila je Ruskinju Vitu MAIDANIK, dok ju je u četvrtfinalu zaustavila predstavnica Brazila Jessica LIMA, no, Puljiz se sjajno vratila pobjedom u repasažu protiv Talijanke Giulie CARNE.

Zadovoljan današnjim nastupom bio je i izbornik ženske reprezentacije, Dragan CRNOV koji je prokomentirao:

- Nemam što drugo reći osim da sam jako sretan i zadovoljan s današnjom medaljom. Brončana medalja na Grand Slamu i pobjeda protiv aktualne svjetske prvakinje, stvarno odlično odrađen dan i ovo mi daje nadu da ćemo napraviti velike rezultate u ovoj sezoni, naravno sve ciljano prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Sutra na tatami izlaze Iva OBERAN (JK „Dubrovnik 1966“) i Nina SIMIĆ (JK „Pujanke“ – Split). Oberan, inače treća judašica svijeta, u prvom kolu je slobodna te čeka bolju iz dvoboja Narumi TANIOKA (JPN) i Friederike STOLZE (GER), dok će Simić u prvom kolu protiv Stefaniye VLASOVE (RUS).

Podsjećamo, sutra i u nedjelju, Poreč je domaćin još Europskog kadetskog kupa koji će okupiti preko 750 judaša i judašica iz 30 država u sportskoj dvorani „Žatika“. Natjecanje započinje u 09.00h, a ulaz je slobodan.