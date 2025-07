Puljiz osvojila srebro na Grad Slamu u Mongoliji

Ulaanbaatar je domaćin još jednog turnira iz svjetske judo serije koji se održava od 25. – 27. srpnja 2025. godine. U konkurenciji 236 judaša i judašica iz 28 država već prvog dana natjecanja stižu nam odlične vijesti za koje pobrinula Ana Viktorija PULJIZ (JK „Solin“) osvojivši srebrno odličje.

U finalu kategorije -57kg Puljiz se susrela s Ruskinjom Kseniiom GALITSKAJOM koja je nastupila pod zastavom Međunarodne judo federacije (IJF). Galitskaia i Puljiz (CRO) mučile su se jedna s drugom prvu minutu, ali onda je Galitskaia ušla u svoj tempo. Svoju visinu i nezgodan lijevi gard koristila je sve uspješnije, što je prisililo Puljiz da ubrza tempo, te ju u konačnici dočekala na pogrešku i povela wazarijem protiv 23-godišnje Solinjanke koja je kratko prokomentirala:

- Imala sam težak dan, ali je završilo medaljom. U finalu sam izgubila od predstavnice Rusije što smatram da sam mogla dobiti, greška je tu da učim na njoj. Ostale tri borbe pobijedila sam ipponom, držala sam se taktike, dobro su prošle, zahvalna na svemu. Idemo dalje!

Kao što je i sama spomenula, Puljiz je došla do tri ippona u eliminacijama, tri velike bitne pobjede do finala i novih 700 bodova na svjetskoj rang ljestvici. Redom je savladala Tsendbazar MASHBAT (MGL), Jiu ZHOU (CHN) i Sosorbaram LKHAGVASUREN (MGL) dok je uz nju bio glavni trener ženskih reprezentacija Dragan CRNOV te dodao:

- Nemam što drugo reći osim da sam sretan s današnjim srebrom, naravno volio bih da je bilo zlato jer smatram da je Viki bila bolja natjecateljica od predstavnice Rusije, međutim jedna greškica za koju smo se pripremali je ipak napravljena i to ju je koštalo zlata. Prije deset mjeseci je promijenila kategoriju iz -52 u -57 kilograma i već ima treću medalju s IJF svjetske turneje tako da mogu biti izuzetno zadovoljan i s ovih 700 bodova će se visoko dignuti na svjetskoj rang ljestvici dok mi nastavljamo dalje prema OI LA28.

Sutra nas očekuje nastup Nine SIMIĆ (JK „Pujanke“ – Split) u kategoriji -63kg, dok će u nedjelju na tatami Helena VUKOVIĆ (JK „Solin“) u kategoriji preko 78kg.

Turnir u Mongoliji je to kojeg inače pamtimo pod imenom Chinggis Khan od 2009. do 2012., Chinggis Khan Grand Prix od 2013. do 2016., da bi u konačnici za razdoblje od 2022. do 2025. postao Ulaanbaatar IJF Grand Slam turnir.