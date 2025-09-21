Puljak s plaže na Krilu poručila: "Gledam more i gužvu, došlo je vrijeme da brodom krenemo u Split

Marijana Puljak (Centar) javila se s plaže na Krilu, gdje je ironičnim tonom komentirala prometne gužve na tom području i višedesetljetno čekanje na izgradnju brze ceste Trogir–Omiš.

"Evo me na plaži na Krilu, gledam more i gužvu na Google Maps i pitam se kad ću krenuti doma. Ili da pričekam još 50 godina, možda će do tada Brza cesta Trogir-Omiš biti gotova…

Nema druge, došlo je vrijeme da brodom krenemo u Split. Sutra ćemo na Županijskoj skupštini pitati što je s morskom linijom Omiš–Split", poručila je Puljak.