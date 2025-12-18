Pukovnik Čulina pisao Uziniću: Zašto se u medijima dovodi u pitanje vjera molitelja?

Umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Robert Čulina uputio je otvoreno pismo riječkom nadbiskupu mons. Mati Uziniću, reagirajući na njegovu nedavnu izjavu za RTL u kojoj se propituje vjera patera Božidara Nagyja i javna molitva krunice koju on predvodi.

U pismu, koje je nadbiskupu poslano elektroničkom poštom, Čulina izražava zabrinutost zbog, kako navodi, dovođenja u pitanje autoriteta i pastoralnog iskustva svećenika koji su desetljećima djelovali u teškim okolnostima, osobito u radu s mladima. Podsjeća na iskustva vlastite generacije, za koju je vjeronauk osamdesetih godina, posebno u Palmotićevoj, bio temelj duhovnog oblikovanja, te ističe da je pastoralni rad patera Nagyja ostavio dubok i trajan trag.

Autor pisma naglašava da se nadbiskupu obraća s poštovanjem prema biskupskoj službi, ali i s osjećajem savjesne obveze da javno upozori na posljedice učestalih javnih istupa koji, prema njegovu mišljenju, ostavljaju prostor za pogrešne interpretacije crkvenog nauka. Posebno problematičnim smatra činjenicu da se izjave mons. Uzinića često pojavljuju u medijima koji su dugogodišnje kritični prema Katoličkoj Crkvi, gdje se, kako tvrdi, interpretiraju kao znak liberalizacije ili odstupanja od temeljnih crkvenih učenja.

Čulina u pismu upozorava da takve interpretacije dodatno koriste ateisti i ideološki kritičari Crkve, koji nadbiskupove izjave citiraju kao argument u javnim napadima na Crkvu i vjernike. Ističe i razliku u javnim porukama između riječkog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše, za kojeg navodi da u svojim istupima jasnije razlučuje pastoralnu blizinu od moralne prosudbe, kao i razliku između blagoslova i sakramentalnog oprosta.

U završnom dijelu pisma autor naglašava da njegovo obraćanje ne proizlazi iz neprijateljstva, već iz zabrinutosti za jasnoću crkvenog svjedočenja u javnom prostoru. Postavlja pitanje služe li ovakvi javni istupi evangelizaciji ili, makar nehotice, narativima koji Crkvu žele prikazati podijeljenom i nedosljednom.

Pismo potpisuje kao vjernik Katoličke Crkve koji, kako navodi, ne traži Crkvu koja se prilagođava svijetu, nego onu koja ostaje vjerna Kristu.