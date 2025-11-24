PUKLA LJUBAV? Popularni nogometaš i manekenka razvode se samo godinu nakon vjenčanja

Navijački i lifestyle mediji u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji bruje o navodnom raspadu braka nogometaša Manchester Uniteda Matthijsa De Ligta i njegove supruge, nizozemske manekenke AnneKee Molenaar – samo godinu dana nakon što su izrekli sudbonosno „da“.

De Ligt (25) i AnneKee vjenčali su se prošlog ljeta na intimnoj ceremoniji, u godini u kojoj je branič ostvario veliki transfer iz Bayern Münchena na Old Trafford, a s nizozemskom reprezentacijom stigao do polufinala Eura 2024. Par je navodno planirao veliku proslavu vjenčanja u Italiji upravo ovog mjeseca, okružen prijateljima i obitelji, no prema pisanju nizozemskog lista DenD, preko Daily Star Sporta, zabava je naglo otkazana.

Kako se navodi, De Ligt je najprije sam putovao na Ibizu, a potom otputovao na Barbados – bez supruge. Izvor blizak paru tvrdi da je brak, navodno, “završen”.

„U početku se govorilo o ‘malo vremena za sebe’ i odvojenim odmorima, ali sada je navodno definitivno gotovo“, objavio je DenD putem kanala Realityfbi.

Kao mogući razlog navodnog kraha braka spominje se rastuće nezadovoljstvo nogometaša životnim stilom svoje supruge. Realityfbi navodi kako De Ligt više ne može podnijeti „pretjerani duhovni sadržaj“ kojim se AnneKee bavi i koji intenzivno objavljuje na društvenim mrežama.

Na njezinom Instagramu mogu se vidjeti tarot knjige, kristali, objave s emoji-em svemirskog broda, potraga za dragim kamenjem te odjevni komadi s motivima kanabisa. Uz to, vodi i vlastiti projekt pod nazivom „Alkemija“, inspiriran drevnim istraživačima koji su pokušavali pretvoriti metal u zlato i pronaći eliksir života.

Iako su zajedničke fotografije još uvijek na njezinom profilu, prošlo je sedam tjedana otkako se De Ligt posljednji put pojavio na njezinim društvenim mrežama.

Par je svoju vezu započeo u Amsterdamu dok je De Ligt igrao za Ajax, a nakon dugogodišnje ljubavi vjenčali su se 2023., prilagođavajući datum vjenčanja sportskim terminima i kalendaru Lige prvaka.

No sada, čini se, bajci je – barem prema navodima tabloida – došao kraj. Ni De Ligt ni AnneKee zasad se nisu službeno oglasili o navodima.