Puhovski o 'Zoranovoj listi': Ako bude vođa te fronte, neka im Bog pomogne

Ta se informacija zasad kreće na granici kuloarskih nagađanja, a bila utemeljena ili ne, svejedno otvara niz mogućih scenarija i projekcija - od toga na kojim bi parcelama političkog polja Zoran Milanović kupio glasove do toga koliko bi ih donijela na kup zajedno s onima najavljene lijevo-zelene koalicije SDP-a i Možemo.

No najprije se postavlja pitanje kako bi Milanović tehnički izveo eventualni izlazak na parlamentarne izbore. Pritom je na umu njegov neuspjeli pokušaj sudjelovanja na parlamentarnim izborima prije dvije godine kada je, iako na funkciji predsjednika Republike predstavljen kao kandidat za predsjednika Vlade, piše N1.

"Pristojni ljudi nadaju se..."

"Svi pristojni ljudi nadaju se da bi ovoga puta predsjednik to izveo na Ustavom dopušteni način, a ne brahijalnim povređivanjem Ustava, kao što je prošli puta pokušao. Ako tako pokuša, onda bi to imalo smisla samo u slučaju jedinstvene liste SDP-a i Možemo s njim na čelu", kaže politički analitičar Žarko Puhovski.

Ako bi lijeva oporba išla s dvije liste protiv HDZ-a, onda bi se, smatra Puhovski, mogao ponoviti efekt s prošlih izbora kada su SDP-a i Možemo išli sa zasebnim listama. Time bi se s Milanovićem, kaže, izgubilo više na ljevici, nego što bi se dobilo na desnici.

Puhovski također smatra da se šanse za zajedničkom listom zasad čine slabima jer je SDP taman počeo pokazivati znakove emancipacije od Milanovića.

"Bili bi prisiljeni prihvatiti činjenicu da nemaju vodećeg kandidata koji ima uvjerljivost. Siniša Hajdaš Dončić to očito nije. To bi teško probavili jer je SDP specifična stranka kojoj rejting raste i kad ništa ne radi. A dok im dobro ide teško će se mijenjati i teško će prihvatiti potrebu da se vrate pod Milanovićev kišobran."

"Ima smisla ako je Plenković s druge strane"

Osim toga, Puhovski kaže kako koncept s Milanovićem kao vodećim kandidatom ima smisla samo ako je na drugoj strani Andrej Plenković.

"Dogodi li se neki zov izvana koji bi Plenkovića odveo iz Hrvatske, onda bi se na izborima vjerojatno moglo i bez Milanovića. Konačno, ako bi se išlo na termin redovnih izbora, predsjednik države morao bi prije toga dati ostavku pa bi bilo moguće da dođe do predsjedničkih izbora prije parlamentarnih ili istovremeno s njima, što bi izazvalo čitav niz komešanja kadrovske naravi, a ne bi bilo jasno ni tko bi se kandidirao za eventualno upražnjeno mjesto."

Puhovski podsjeća kako je Milanović u više navrata izjavio da se ne namjerava više baviti politikom, ali da je isto izjavljivao i prije nego što se 2019. kandidirao za predsjednika Republike.

"Prema tomu, njemu sigurno ne treba vjerovati. A pitanje je i ima li dovoljno radnih sposobnosti za funkcioniranje na poziciji predsjednika Vlade. On se razbaškario u poluumirovljeničkoj poziciji predsjednika države za što je po svojim godinama relativno mlad, ali po radnim navikama nije."

"Tih 13 posto kao krema koja uklanja 76 posto bora"

Za očekivati je da se u predstojećim istraživanjima javnosti o rejtingu političkih stranaka i političara, nađe i još nepostojeća 'Milanovićeva lista'. Puhovski napominje kako bi u tom slučaju istraživanja pokazala jednu moguću većinu koju bi, međutim, trebalo razlomiti na deset izbornih jedinica, piše N1.

"Došli su čak do cifre od 13 posto koliko bi on mogao dobiti na izborima. Ta fiksacija na brojke stvara privid korektnosti, kao ona reklama za kremu za lice koja kaže da uklanja 76 posto bora. Stvara se privid da ta cifra nije isisana iz prsta, nego da je to činjenica."

Lijevoj oporbi mobilizacijski motiv bit će rušenje HDZ-a s vlasti pod svaku cijenu. Visoki dužnosnik stranke Mišel Jakšić ovoga tjedna je na N1 kazao kako će SDP "napraviti sve da HDZ izgubi izbore".

"Pokušali su na prošlim izborima dobiti većinu histeričnim dokazivanjem da je Ivan Turudić smak svijeta, a on je pohapsio pola HDZ-a. Bila je to preslaba udica za pecanje većine. Imali su i onaj skup na Markovu trgu koji je doista bio na rubu huškačke histerije. Mislim da mobilizacija pod egidom onog starog filma 'Bit će skoro propast svijeta' naprosto ne funkcionira jer će netko onda odgovoriti u skladu s nastavkom pjesme iz tog filma: Neka bude, nije šteta. Ne vidjeti da je HDZ imao uspjeha i da se životni standard povećao, doista znači promašiti realnost. A bez kontakta s realnošću ne možete imati ozbiljan izborni program. Meni se čini da oni to nemaju."

Morat će mobilizirati apstinente

SDP je, kaže Puhovski, tek na nedavnoj stranačkoj konvenciji počeo govoriti o stvarima koje sliče na socijaldemokratski program.

"No odmah su se osramotili iskazom kako su ukinuli načelo unutarstranačkih izbora 'jedan član, jedan glas' kazavši da to nije dovelo do demokratizacije, nego do pogoršanja međuljudskih odnosa. To ne bi rekao ni Višinski."

Na sljedeće izbore, dodaje Puhovski, lijevo-zelena oporba morala bi ići s konzekventnim stavovima kako bi ponajprije mobilizirala apstinente.

"Na tim izborima bit će malo preuzimanja (birača) s tuđeg terena. Radi se o tome da se mobilizira one koji nisu ranije išli na izbore, prije svega mlade ljude. Osim, naravno, ako se Milanović ne pojavi kao vođa neke vrste ujedinjene fronte. No tada će trebati izdržati i njega, a u tome neka im Bog pomogne", ustvrdio je.