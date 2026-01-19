Pucnjava u gradskoj vijećnici: Ubijena jedna osoba

Tragedija u Češkoj u ponedjeljak.

U gradskoj vijećnici u ponedjeljak je došlo do pucnjave, u kojoj je jedna osoba poginula, a više ljudi je ranjeno.

Smrtno je stradao jedan muškarac, iako su prve informacije javljale da je riječ o ženskoj osobi. Identitet još nije objavljen, a u pucnjavi su ranjene još najmanje šest osobe, uključujući policajca. Jedna je žena teško ranjena. U razmjeni vatre s policijom napadač je ubijen, javlja Česky rozhlas.

Po dojavi o pucnjavi policija je okružila zgradu gradske vijećnice u gradu Chribska, 110 km sjeverno od Praga. U tijeku je kriminalistička istraga, a motiv napada još nije poznat, prenosi Dnevnik.hr.

"Trenutačno možemo potvrditi smrt jedne ženske osobe i napadača", rekli su u policiji. Građanima je poslana obavijest da izbjegavaju to područje.

Na terenu su uz specijalnu policiju stigle i ekipe hitne pomoći, dignut je policijski helikopter, a prema prvim informacijama, ozljede ranjenih okvalificirane su kao ozbiljne, no policija je izvijestila da nakon smrti napadača ne postoji opasnost za građane.