Pucnjava na Times Squareu! Ozlijeđeno troje ljudi

Pucnjava se dogodila oko 1:20 sati u noći na jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u New Yorku

Troje ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi na njujorškom Times Squareu, prenosi u subotu Associated Press.

Jedna je osoba pritvorena te ispitana zbog incidenta, prenosi američka agencija.

Pucnjava se dogodila oko 1:20 sati u noći na jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u New Yorku. Zasad nema više detalja o tome što se točno dogodilo.

New York Times piše kako su žrtve 19-godišnjak i 65-godišnjak pogođeni u noge te 18-godišnjakinja kojoj je okrznut vrat. Glasnogovornica policije objavila je da oni nisu u životnoj opasnosti.

Pucnjava se događa u vrijeme predizborne kampanje za gradonačelnika New Yorka u kojoj je borba protiv kriminala jedna od ključnih tema.

