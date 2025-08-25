Publika na splitskom Mertojaku sinoć je uživala u kulturnom spektaklu! Ecija Ojdanić oduševila publiku, stigao i gradonačelnik Šuta s zamjenikom Bilićem

Amfiteatar Krug u Doverskoj ulici u Splitu bio je sinoć ispunjen do posljednjeg mjesta na izvedbi predstave "Ništa im neće bit" Kazališta Moruzgva iz Zagreba, autorice Tanje Mravak, u režiji i adaptaciji Tamare Damjanović, te u izvedbi glumaca Ecije Ojdanić i Frana Maškovića.

Predstava, održana u okviru 3. Kulturnog ljeta na Merojaku, privukla je najviše publike do sada na ovoj inače vrlo posjećenoj manifestaciji, što i ne čudi, posebno jer u kvartu u kojem je odrasla nastupa Ecija Ojdanić.

Priredbi i druženju na Merojaku nazočio je i gradonačelnik Tomislav Šuta sa zamjenikom Ivom Bilićem.