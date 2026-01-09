PU splitsko-dalmatinska: "Prestali zimski uvjeti na cestama u županiji"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je kako su na cestama Splitsko-dalmatinske županije prestali zimski uvjeti.

Prema obavijesti policije, promet se na području županije odvija bez ograničenja vezanih uz zimske uvjete, a vozačima se i dalje preporučuje oprez zbog mogućih promjenjivih uvjeta na pojedinim dionicama.

Podsjetimo, jutros je zbog zimskih uvjeta (niske temperature i poledica na kolnicima) na području Splitsko-dalmatinske županije promet bio otežan, a vozače se upozoravalo na potreban dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti. Policija je tada apelirala i na korištenje odgovarajuće zimske opreme te praćenje službenih obavijesti o stanju na prometnicama.