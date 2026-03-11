Psiholozi otkrili: 12 navika žena koje najčešće odbijaju muškarce

Iako fizički izgled često igra veliku ulogu u prvom dojmu, stručnjaci ističu da on nije presudan kada je riječ o dugoročnim vezama. Uspješni odnosi uvelike ovise o ponašanju, navikama i načinu na koji se ljudi odnose jedni prema drugima.

Prema pisanju portala YourTango, psiholozi upozoravaju da određene navike kod žena mogu ozbiljno odbiti muškarce, bez obzira na to koliko su privlačne.

Stalno negativno raspoloženje

Osobe koje neprestano prigovaraju i naglašavaju negativne stvari mogu brzo iscrpiti partnera. Takav pristup često stvara osjećaj težine u odnosu.

Psihoterapeut William Berry ističe da prigovaranje ponekad služi jačanju vlastitog ega na račun drugih, no većina ljudi želi biti okružena uravnoteženim i pozitivnim osobama.

Loša higijena

Zanemarivanje osnovne osobne higijene – poput pranja zubi, nošenja čiste odjeće ili održavanja urednog prostora – mnogima je izrazito odbojno.

Osim što je važno za zdravlje, briga o higijeni utječe i na društveni život te način na koji nas drugi doživljavaju.

Agresivno ponašanje

Žene koje nose neriješen bijes iz prošlih odnosa često ga nesvjesno prenose u nove veze. Takvo ponašanje može ostaviti dojam nestabilnosti i odbiti potencijalne partnere.

Istraživanja pokazuju da agresija može imati različite oblike – od verbalne do fizičke – te da često proizlazi iz duboko ukorijenjenih emocionalnih problema.

Stalno spominjanje bivših partnera

Na početku upoznavanja pretjerano pričanje o bivšim vezama može stvoriti dojam da osoba još nije emocionalno završila s prošlošću.

Muškarci to često doživljavaju kao znak da bi mogli biti samo zamjena za nekoga iz prošlosti.

Ponašanje dive

Izazivanje drame, česti ispadi bijesa i osjećaj nadmoći nad drugima mnogima su izrazito neprivlačni.

Studija Sveučilišta u Ottawi pokazala je da osjećaj društvene odbačenosti može potaknuti takve reakcije, no u partnerskim odnosima one često dovode do udaljavanja.

Opsjednutost društvenim mrežama

Kada osoba tijekom druženja stalno provjerava mobitel ili društvene mreže, partner može steći dojam da nije važan.

Psihologinja Bonnie Zucker upozorava da društveni mediji često potiču potrebu za stalnim potvrđivanjem vlastite vrijednosti kroz reakcije drugih.

Nedostatak ambicije

Mnogi muškarci traže partnericu koja ima interese, ciljeve i želju za osobnim razvojem.

Prema istraživanju "Singles in America", velik broj muškaraca cijeni žene koje su samopouzdane, obrazovane i ambiciozne.

Govorenje dječjim glasom

Pretjerano tepanje ili namjerno korištenje dječjeg tona glasa nekima može djelovati nezrelo.

Muškarci se tada mogu osjećati kao da ih se ne doživljava ozbiljno.

Očajno ponašanje

Pretjerana potreba za pažnjom ili stalno traženje potvrde može djelovati odbojno.

Psihoterapeut Avrum Weiss navodi da su muškarci često socijalizirani da preuzimaju emocionalnu odgovornost u odnosima, zbog čega izbjegavaju partnerice koje djeluju previše zahtjevno.

Pretvaranje da je manje inteligentna

Glumljenje neznanja ili skrivanja vlastite inteligencije rijetko je privlačno.

Takvo ponašanje može odavati nesigurnost ili potrebu za manipulacijom.

Nesigurnost

Nedostatak samopouzdanja može s vremenom ozbiljno opteretiti odnos.

Životna trenerica Mitzi Bockmann objašnjava da nesigurnost često proizlazi iz kombinacije osobnih iskustava, društvenih pritisaka i ranijih trauma.

Neiskrenost

Ako osoba skriva svoje pravo lice ili se pretvara kako bi impresionirala partnera, povjerenje u vezi teško se može razviti.

Psiholog Robert Castellano upozorava da takvo ponašanje stvara stalni stres jer osoba mora održavati "masku" umjesto da bude autentična.