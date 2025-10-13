Psihijatri upozoravaju: "Ovisnike o marihuani čeka trnovit put odvikavanja"

Unatoč zakonskim zabranama, marihuana i dalje spada među najčešće korištene psihoaktivne supstance u Velikoj Britaniji. Prema podacima britanskog Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), u 2024. godini čak 6,8 posto odraslih osoba u dobi od 16 do 59 godina koristilo je kanabis, što čini oko 2,3 milijuna ljudi. Posjedovanje ili distribucija kanabisa ostaje ilegalna, osim u slučajevima medicinske uporabe koju može odobriti specijalist, piše LadBible.

Kada počinju problemi: Sindrom ustezanja

Prestanak pušenja marihuane za redovite konzumente često je praćen nizom fizičkih i psihičkih simptoma. Stručnjaci upozoravaju na tzv. sindrom ustezanja od kanabisa. Profesor psihijatrije Timothy Fong s UCLA Cannabis Research Initiative objašnjava kako to može biti "debilitirajuće iskustvo, koje donosi mnogo tjelesne i emocionalne patnje".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najčešći simptomi uključuju:

anksioznost i depresiju

razdražljivost

gubitak apetita

nesanicu i nemiran san

fizičku nelagodu i nemir

Sindrom je izraženiji kod kroničnih korisnika te onih koji svakodnevno konzumiraju proizvode visoke koncentracije THC-a. "Tijelo u tom trenutku radi sve da se vrati u normalnu funkciju, a to je iznimno stresno stanje", ističe Fong.

Pozitivne promjene nakon prestanka

No, prestanak marihuane donosi i niz benefita. THC se u organizmu nakuplja kroz krvotok, a dugoročno može negativno utjecati na pažnju, pamćenje i sposobnost učenja. Kada se konzumacija prekine, tijelo se počinje vraćati u prirodno stanje.

Respiratorno zdravlje se znatno poboljšava – nestaje kašalj i piskanje u plućima, a disanje postaje lakše. Povećava se i kapacitet pluća. Kardiovaskularni sustav također jača, dok mnogi primjećuju i bolje mentalne sposobnosti, koncentraciju te motivaciju.

Primjer iz prakse potvrđuje i bivši redoviti korisnik kanabisa, koji je na svom YouTube kanalu podijelio iskustvo nakon šest mjeseci apstinencije. "Shvatio sam da mi je svakodnevno pušenje zapravo pojačavalo anksioznost i depresiju. Sada imam više energije, bolje dišem, nemam više zvižduka u plućima i lakše se motiviram za vježbanje i postavljanje ciljeva", rekao je, javlja LadBible.

Iako prestanak pušenja marihuane može biti izazovan i ispunjen neugodnim simptomima, dugoročni učinci na zdravlje i kvalitetu života pokazuju se izrazito pozitivnima. Stručnjaci stoga poručuju – put od ustezanja do oporavka možda je težak, ali nagrada dolazi u vidu boljeg zdravlja, jasnijeg fokusa i većeg životnog zadovoljstva.