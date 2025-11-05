Psi u Dalmaciji istrčali na ulicu i napali prolaznika: Oglasila se policija

U Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim muškarcem, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Provedenim istraživanjem sumnja se da je 2. studenoga u Bruškoj držao svoja dva psa bez nadzora, koji su tog jutra oko 08:45 sati istrčali na ulicu i napali prolaznika.

Ozlijeđenom muškarcu, 65 godina, pružena je liječnička pomoć od strane Hitne medicinske pomoći Benkovac, gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Protiv 76-godišnjeg vlasnika pasa podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.