Prvi udar hladnoće ove jeseni počinje vrlo uskoro. Bura će mnoge natjerati ne samo na duge rukave - nego i jakete!

Iza nas je vikend koji je donio različite vremenske prilike. Dok je u subotu prevladavalo sunčano, u nedjelju je bilo oblačnije, osobito prema jugu Dalmacije i kišovito, povremeno s grmljavinskim pljuskovima. Na moru je zabilježeno i nekoliko pijavica.

Komolac kod Dubrovnika je jučer zabilježio 80 litara kiše po kvadratnom metru, a Komiža čak 89 litara. Ipak, veći dio Dalmacije nije zabilježio mjerljive oborine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Novi tjedan, gotovo je sigurno, neće donijeti značajne, ponegdje ni bilo kakve oborine, ali će donijeti prvi značajno zahlađenje ove jeseni. Svi željni bure doći će na svoje, no svi željni babljeg ljeta također jer se već sljedeći tjedan očekuje povratak topline.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Puhat će umjerena bura, podno obalnog gorja ponegdje prolazno i jaka, a danju će na moru okretati na tramontanu koja popodne prema otvorenom može imati jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 12°C u Dalmatinskoj zagori, od 13 do 18°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature bit će većinom od 20 do 25°C.

Utorak donosi nastavak stabilnog i pretežno sunčanog vremena. Ipak, navečer će biti promjenjive naoblake. Vjetar većinom slab, navečer će podno Velebita jačati bura. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak, najviše dnevne većinom od 19 do 24°C.

Srijeda će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Uz povećanu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše, većinom na otvorenom moru i uz granicu s BiH, no ne očekuju se značajne oborine. veći dio Dalmacije ostat će suh. Bura će jačati tijekom dana pa će navečer u većini predjela biti umjerena do jaka, a podno Velebita olujna. Jutarnje temperature zraka u neznatnom porastu, najviše dnevne u padu, većinom od 16 do 22°C.

Pretežno sunčano bit će tijekom četvrtka. Na Dinari i Kamešnici može biti malo kiše i snijega iz burne kape. Puhat će jaka bura s vrlo jakim udarima, podno Velebita olujna, ponegdje s orkanskim udarima što će stvoriti probleme u cestovnom prometu. Bit će još hladnije, najviše dnevne temperature od 12 do 17°C, ali će se zbog bure doimati nižima.

Pretežno sunčano bit će u petak. Tek je ponegdje uz granicu s BiH prolazno moguća promjenjiva naoblaka. Ujutro će puhati umjerena do jaka bura, u drugom dijelu dana će postupno slabiti. Jutro i osobito večer će biti još hladniji pa su jednoznamenkaste temperature zraka moguće čak i uz obalu. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 11 do 17°C.

Subota će biti pretežno vedra. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slab vjetar s mora. U mnogim predjelima subotnje jutro će biti najhladnije u tjednu, u Dalmatinskoj zagori bit će tek pokoji stupanj ispod nule. Najviše dnevne temperature u manjem porastu, većinom od 14 do 19°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho. Vjetar slab. Jutro hladno za dio godine, danju malo toplije.

Od ponedjeljka će prevladavati sunčano, a temperature zraka bit će u izraženom porastu. Sredinom sljedećeg tjedna danju može biti oko 25°C.