Prvi susret Hrvatske i Engleske datira iz davne 1880.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.

Uoči početka susreta u emisiji Americana koja se emitira na HRT-u, ispričana je priča prvog ogleda dviju reprezentacija koje će večeras odmjeriti snage.

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Priča datira od 1880. nakon nastupa u Županji. Kustos muzeja u Županji Mateo Obradović objasnio je povijesni kontekst sraza dviju reprezentacija. Kada su Englezi donijeli loptu u Županju, domaćini su se igrali njome, a onda je ona odletjela u dvorište jednog Šokca i bila je probušena. Ivana, unuka Antuna Tuge Oršalića, čovjeka u čije je dvorište došla lopta, prepričala je sudbinu glavnog nogometnog rekvizita koja je završila u dvorištu njegova djeda - koristio ju je za čuvanje čavli jer je bila napravljena od kvalitetnog materijala.

Posinak Oršalića, Augustin, odnio je loptu u Karlovac, a tamo je potvrđeno da je to je ujedno bila prva lopta u Hrvatskoj. Sada se čuva u muzeju u Županji.