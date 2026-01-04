Prvi put od ulaska u EU: Više liječnika vratilo se u Hrvatsku nego što ih je otišlo

Prvi se put u Hrvatsku više liječnika vratilo iz inozemstva nego što ih je otišlo.

Prema novim podacima Hrvatske liječničke komore, lani se u našu zemlju vratilo 65 liječnika, a otišlo ih je 64, najmanje otkako smo u srpnju 2013. ušli u Europsku uniju. Povećanje plaća u sektoru očito je učinilo svoje.

Usporedbe radi, predlani je u inozemstvo otišlo gotovo stotinu liječnika, a godinu ranije, tijekom 2023., čak čak 141. U Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK) otkrivaju kako je dosad vani otišlo raditi ukupno oko 1600 naših liječnička, a do 2. siječnja ove godine vratilo ih se 440, piše Danica.

Stopa povratka za cijelu Hrvatsku iznosi oko 28 posto.

Zanimljivo je kako se, prema podacima HLK-a, dosad u jednu županiju nije vratio niti jedan doktor koji je otišao u inozemstvo. Riječ je o Virovitičko-podravskoj županiji.