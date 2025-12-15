Prvi put ikad: Advent na Pazariću!

Ove zime, po prvi put ikad, blagdanski duh seli se tamo gdje se svakodnevno susreću susjedi, razmjenjuju osmijesi i živi pravi kvartovski život. Advent na Pazariću, koji će se održati od 18. do 20. prosinca u unutarnjem prostoru ribarnice na Tržnici Plokite, pretvara poznati prostor u toplo, veselo i otvoreno mjesto susreta koje miriše na domaće, blagdansko i zajedničko.

Svake večeri, od 17 do 22 sata, Pazarić će disati adventskim ritmom. Posjetitelje očekuje šarena ponuda hrvatskih proizvoda: od slastica poznate splitske slastičarke, vina i maslinovih ulja, ribljih delicija i proizvoda od plodova Pelješca, filtera vode do božićnih dekoracija, keramičkih unikata i rukotvorina nastalih vrijednim rukama lokalnih kreativaca. Ovo je mjesto gdje se darovi ne kupuju na brzinu, nego s pričom i značenjem.

Advent na Pazariću zamišljen je kao susret tradicije i suvremenog duha, ali prije svega kao prostor u kojem se slavi lokalno. Posebna pažnja posvećena je malim proizvođačima, obiteljskim gospodarstvima i poduzetnicima, kojima se ovim Adventom daje prilika da budu viđeni, prepoznati i podržani – upravo ondje gdje pripadaju, u svojoj zajednici.

Blagdanski ugođaj dodatno će zaokružiti DJ Vice Sax, koji će se pobrinuti za ugodan, nenametljiv radostan adventski ritam, dok će ulaz u prostor obilježiti atraktivan oldtimer foto-korner u režiji Oldtimeri najma kao nezaobilazna kulisa za uspomene i fotografije. Upravo te trenutke, osmijehe i male blagdanske radosti, objektivom će zabilježiti Capturra Photo, bilježeći autentični duh posjetitelja i atmosfere Pazarića.

Blagdansku čaroliju dodatno će obogatiti radionice za djecu (uz prethodnu prijavu kod izvođača radionica), nastupi splitskih plesnih grupa te adventski napici koji pozivaju na zadržavanje i druženje.

Posebno emotivan dio programa donosi i humanitarnu dimenziju kroz podršku korisnicima Centra Juraj Bonači i Županijskoj udruzi slijepih koji će izlagati svoje rukotvorine kao i susreti s macama i psima u potrazi za sigurnim i toplim domom iz Zaklade za zaštitu životinja Beštie.

„Želja nam je bila stvoriti Advent koji neće biti samo mjesto prolaska, nego mjesto susreta. Prostor u kojem se ljudi zadržavaju, razgovaraju, smiju i osjećaju da su dio nečega zajedničkog. Advent na Pazariću slavi naše ljude, naše proizvode i naš kvart i svi su dobro došli na svoju čašicu razgovora.“, poručuju organizatori.

Uz podršku Tržnica Split - Parkovi i nasadi i Udruge Poslovna mreža Hrvatske, Gradski Kotar Plokite ovom inicijativom vraća život unutarnjem prostoru tržnice i pokazuje kako advent može biti drugačiji – intimniji, topliji i bliži ljudima.

Među izlagačima i sudionicima Adventa na Pazariću nalaze se: Dance Motion, Kristalna ideja d.o.o., Tetra Studio Ceramics, Mapet dizajn, Edukido, Chestitke, Phytomar, OPG Vila Pelješca, UO Mendulica, kao i BADEL 1862 d.d. i Carlsberg Croatia d.o.o., koji dodatno doprinose bogatstvu ponude i atmosfere.

Ulaz je slobodan i vrata Pazarića su otvorena svima dobre volje!