Prvi prodor ovog studenog, danas će mjestimice biti neverina. Bura će najaviti hladnije noći i jutra, u Dalmatinskoj zagori bit će blizu i mraz

Početak studenog i početak listopada ove godine kao da su zamijenili mjesta u godini. Početkom prošlog mjeseca bilo je vrlo hladno sa snijegom u planinama i jutarnjim mrazom u nizinskom dijelu zemlje. Početak studenog, s druge strane, obilježavaju iznimno visoke temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje gdje vrijednosti graniče s rekordnim.

Tako je bilo i jučer, u nedjelju. Čak 25°C izmjereno je u Sisku i Slavonskom Brodu. 24°C je bilo u Gradištu, Gorici, Osijeku i Daruvaru. Najtoplija na Jadranu bila je Makarska s 22,5°C.

Prodor vlažnog zraka danas nam donosi tek prolaznu promjenu vremena. Već od utorka slijedi nova stabilizacija i blagi pad temperature zraka koji će se najviše osjetiti u noćnim satima.

Ponedjeljak će veći dio dana biti pretežno oblačan. Kiša će prvo zahvatiti sjeverni Jadranu, danju će se brzo proširiti na srednji i južni Jadran. Ponegdje je moguć izraženiji neverin. Popodne prestanak oborine, prvo na sjevernom Jadranu uz postupno razvedravanje. Jugo će puhati još u početku u Dalmaciji, ali će se bura sjevernog Jadranu danju brzo širiti prema jugu. Podno Velebita olujna bura s orkanskim udarima. Južnije će bura biti znatno slabija. Jutro će u nekim predjelima biti najtopliji dio dana, temperature od 12 do 19°C. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 19°C.

U utorak pretežno vedro. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, ponegdje prolazno pojačana. Danju na moru tramontana. Jutro i večer osjetno hladniji. Minimalne jutarnje temperature od 6 do 9°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 13°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 16 do 21°C.

Vedro će biti u srijedu, četvrtak i petak. U kotlinama Zagore moguće biti jutarnje magle. Vjetar će biti slab ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature od 1 do 7°C u Dalmatinskoj zagori, od 7 do 12°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

Aktualni prognostički modeli još nisu usuglašeni oko razvoja vremena za nadolazeći vikend. Zasad su šanse 50-50 da dođe do novog naoblačenja. Pri tome se čini da će subota biti sunčanija, a nedjelja oblačnija kada je moguća povremena kiša. Jutra će biti malo toplija. Za pouzdaniju prognozu za dane vikenda trebat će još malo pričekati.