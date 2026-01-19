Prvi nastup hrvatskih rukometaša na Euru bio je najgledaniji televizijski program u subotu, a već danas na rasporedu je novi susret s Nizozemskom!

Pobjedu hrvatskih rukometaša nad reprezentacijom Gruzije na RTL-u, prema podacima AGB Nielsena, pratilo je gotovo milijun navijača! Već danas pred našom je reprezentacijom novi izazov – susret s Nizozemskom, koji gledatelji mogu pratiti na RTL-u od 17.55 sati, a utakmici prethodi emisija „Vrijeme je za rukomet“ od 17 sati.

Utakmica Hrvatska – Gruzija držala je navijače na rubu sjedala do samog kraja! Teško izborenu pobjedu hrvatskih rukometaša protiv Gruzije pratilo je, prema podacima AGB Nielsena, gotovo milijun gledatelja. Tako je utakmica Hrvatska – Gruzija bila uvjerljivo najgledaniji program u subotu, s udjelom gledanosti od gotovo 50 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina.

Emisija „Vrijeme je za rukomet“, koja je prethodila utakmici, bila je najgledanija televizijska emisija u svom terminu emitiranja, a Vargeka, Vorija i Džombu pratilo je gotovo pola milijuna gledatelja u ukupnoj populaciji. Stručna, ali i zabavna ekipa okupit će se u novom izdanju emisije „Vrijeme je za rukomet“ danas od 17 sati, uoči nove utakmice hrvatske reprezentacije.

Nakon uzbudljivog susreta u subotu, danas će se hrvatski rukometaši obračunati s nizozemskom reprezentacijom. Prva utakmica na prvenstvu za Hrvatsku je uvijek bila problematična, no sada, kada je odlučena u našu korist, Hrvatska će sigurnije ući u susret s Nizozemcima, s kojima ne smiju izgubiti presudne bodove. Najbolji plasman Nizozemaca na Euru bilo je deseto mjesto 2022. godine, a sada momčad Staffana Olssona, koju predvode Luc Steins i Rutger ten Velde, želi učiniti korak dalje i plasirati se u četvrtfinale.

„Čeka nas jedna teška, odlučujuća utakmica – to je susret koji donosi drugi krug natjecanja. Zatim nam ostaje Švedska u posljednjem kolu, gdje se moramo razračunati i donijeti maksimalan broj bodova. Za nas je ova utakmica posebno teška nakon neuvjerljive partije protiv Gruzije, što znači da imamo dodatnu vrstu pritiska koji smo si sami stvorili. Morat ćemo zaustaviti nizozemski stil igre koji oni preferiraju, a nama ne odgovara – brzi rukomet, brze lake golove i brze centre. Ako to uspijemo zaustaviti, uz pretpostavku da ćemo biti bolji nego prije dva dana, optimist sam i vjerujem da će to biti dobro“, kaže RTL-ov dugogodišnji komentator Filip Brkić, koji će i danas komentirati utakmicu s legendarnim Vladom Šolom.

Osim ovog, za Hrvatsku iznimno važnog susreta, gledatelji mogu pratiti i utakmice Češke i Ukrajine te Austrije i Srbije od 18 sati na platformi Voyo, gdje će se emitirati i susret Njemačke i Španjolske od 20.30 sati, dok će susret Francuske i Norveške u terminu od 20.30 gledatelji moći pratiti na kanalu RTL 2.

Susret Hrvatske s Nizozemskom gledatelji mogu pratiti ekskluzivno na glavnom RTL-ovu kanalu od 17.55 sati, a uoči utakmice, od 17 sati, na rasporedu je nova epizoda emisije „Vrijeme je za rukomet“.