PRVI KIDS TECHNO PARTY U HRVATSKOJ: Mali Kaštelani plešu uz DJ-a, svjetla i dječje koktele!

Kaštel Lukšić postaje središte dječje zabave! U subotu, 15. studenog od 16 do 19 sati, na terasi Old Fashioned Bara (ex Rampada) održat će se prvi “KIDS TECHNO PARTY” u Hrvatskoj – jedinstveni događaj koji donosi pravo klupsko iskustvo, ali prilagođeno najmlađima.

Organizatori, Old Fashioned Bar i dječja igraonica Sandokan, udružili su snage kako bi mališanima priredili iskustvo kakvo do sada nismo vidjeli – DJ koji će miksati poznate dječje hitove u remix verziji, animatori, disco efekti, te posebni dječji kokteli bez alkohola koji čine ovu zabavu sigurnom, veselom i modernom a sve dok su roditelji udobno smješteni oko njih.

– “Željeli smo djeci pružiti priliku da osjete pravi klupski doživljaj, ali prilagođen njihovom uzrastu koji obuhvaća djecu od 4-12 godina – uz omiljene dječje hitove u remix verziji, ples, igre i puno svjetla,” poručuju organizatori.

Ovaj inovativni party koncept, prvi takve vrste u Hrvatskoj, spaja energiju techno ritma i dječju razigranost, stvarajući atmosferu u kojoj će i mali i veliki uživati.

Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli – povedite svoju djecu i pripremite se za tri sata nezaboravne zabave i smijeha!

Subota, 15.11. | 16:00 – 19:00

📍 Old Fashioned Bar (ex Rampada), Kaštel Lukšić

🎧 Organizatori: Old Fashioned Bar & Dječja igraonica Sandokan