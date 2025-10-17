Prvi gol, prvi dres, prvi ponos: Hrvatska nogometna reprezentacija na današnji dan prije 35 godina odigrala je prvu utakmicu

Na današnji dan, 17. listopada 1990., na prepunom maksimirskom stadionu hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu

Na današnji dan, 17. listopada 1990., na prepunom maksimirskom stadionu hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu u novijoj povijesti i tako nagovijestila bogatstvo rezultata Vatrenih i hrvatskog nogometa.

Igrali su Hrvatska i SAD, a pobijedili su Vatreni sa 2:1. Strijelac povijesnog prvog gola bio je “vatreni lakat” Aljoša Asanović u 29. minuti. Četiri minute kasnije za vodstvo Hrvatske od 2:0 zabio je Ivan Cvjetković. Za Amerikance je pred sam kraj smanjio Dayak, pa je konačni rezultat glasio 2:1.

U tim danima sve je bilo u znaku zajedništva, hrvatstva i ponosa. Dan ranije na središnji zagrebački trg vraćen je spomenik našem banu Josipu Jelačiću.

Organizacija susreta nije bila laka. Hrvatska još nije bila međunarodno priznata, a našim nogometašima bilo je teško ishoditi dozvolu za nastup u stranim klubovima. Puno je srca uloženo tih dana u presudnim trenucima za Domovinu, a nogometaši su htjeli dati svoj doprinos hrvatskoj samostalnosti.

Aljoša Asanović toliko je impresionirao predsjednika francuskog Metza da mu je ovaj ustupio i svoj privatni avion kako bi se prebacio do Zagreba.

Zoran Vulić, tada internacionalac u francuskom Nantesu, prisjetio se:

"Poletio sam odmah, igrao srcem i na to sam ponosan. Tada sam jedini igrao za reprezentaciju bivše države i nije bilo lako odvažiti se na takav potez, ali kad je Hrvatska u pitanju, jedva sam čekao obući kockasti dres."

Prvi kockasti dres izradio je Miroslav Šutej, a prizor hrvatskih momaka kako prvi put istrčavaju u njemu bio je dirljiv. Jedan je takav dres dugo čuvan u staroj redakciji novinara Marka Didića, velikog kolekcionara, koji nas je nažalost napustio, a čije ćemo sjećanje uskoro evocirati i knjigom.

Mladi su tada gledali u taj dres kao u nešto posebno – naš prvi dres, naše kockice, naša Hrvatska.

Hajdukovac Drago Čelić bio je sudionik tog povijesnog trenutka i prisjetio se:

"Sjećam se dolaska preko Bosne, jer oko Knina su bile barikade. Sam dolazak u hotel, odlazak na Trg bana Jelačića, mnoštvo ponosnog naroda, sastanak igrača u svlačionici – taj žar u nama bio je nešto posebno. To mi je najdraža utakmica u životu."

Dolazak reprezentacije SAD-a organizirao je hrvatski iseljenik i nogometni zaljubljenik Ivan Opačak, koji je toga ljeta na Poljud doveo i Croatiu Toronto na prijateljski ogled s Hajdukom. Velik doprinos organizaciji dali su i tadašnji predsjednik HNS-a Mladen Vedriš sa svojim agilnim asistentima Antom Pavlovićem i Zorislavom Srebrićem.

Prvi hrvatski izbornik bio je Dražan Jerković, uz pomoćnike Zdenka Kobeščaka, Ivicu Grnju i Vladimira Lukarića. Na teren je kapetan Zlatko Kranjčar poveo 14 hrabrih i odvažnih igrača.

U toj povijesnoj utakmici za Hrvatsku su nastupili: Dražen Ladić, Zoran Vulić, Drago Čelić, Darko Dražić, Vlado Kasalo, Saša Peršon, Kujtim Shala, Zlatko Kranjčar, Aljoša Asanović, Marko Mlinarić, Tonći Gabrić, Gregor Židan i Mladen Mladenović.

O ovom povijesnom događaju snimljen je i dokumentarni film Prije bronce i srebra. Tako je počela najljepša priča o Vatrenima, ponosu nacije, koja traje i danas.