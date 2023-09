PRVI ČOVJEK KAŠTELA POSJETIO RUDINE: Gradonačelnik Ivanović pitao građane: "Što vas najviše tišti?"

Sinoć je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović posjetio Rudine kako bi u razgovoru s građanima ovog dijela Kaštela saznao njihove probleme. Ovo je prvi od devet posjeta koji će gradonačelnik obaviti kroz ovaj i idući tjedan, u cilju poboljšanja života građana Kaštela.

"To je jedan kompleksan projekt čija sredstva idu iz EU fondova"

"Okupili smo se večeras kako bi čuli što vas najviše tišti, te što mi kao Gradska uprava možemo učiniti. Znam da je vaše goruće pitanje projekt vode i kanalizacije, pa vas odmah mogu izvijestiti kako će "B paket" aglomeracije, koji obuhvaća Rudine, Radun i Kaštel Lukšić poviše magistrale krenuti s radovima iduće godine. Projekt je trebao krenuti ove jeseni ali u razgovoru s Vodovodom, koji je izvođač radova, prebačen je na iduću godinu zbog povećanja cijena. To je jedan kompleksan projekt čija sredstva idu iz EU fondova, tako da se moramo malo strpjeti. Još jedna stvar koju sam vidio je da postoji puno kućanstava koja nisu obuhvaćena projektom aglomeracije, to su one građevine koje su legalizirane u poljoprivrednoj zoni. Taj problem ćemo rješavati u hodu- kazao je na samom početku gradonačelnik Ivanović.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Denis Ivanović Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Denis Ivanović Foto: Đurđica Čavka Denis Ivanović Foto: Đurđica Čavka

Osim problema aglomeracije građani Rudina su se potužili na lošu prometnu povezanost, te na nedostatak uspornika na prometnicama, pogotovo pored dječjeg igrališta.

"Što se tiče prometne povezanosti s Rudinama, moram reći kako se slažem s vama, te vam mogu reći kako smo jučer imali sastanak s Prometom te smo spomenuli ovu problematiku. Dogovor je bio da sagledamo problem pa u narednih par dana nađemo rješenje. A što se tiče uspornika, kad god nam građani jave da negdje treba postaviti uspornik mi napravimo elaborat, pošaljemo na suglasnost policiji, a kad oni daju odobrenje mi krećemo u realizaciju", pojasnio je gradonačelnik.

Večeras je gradonačelnik u obilasku Raduna

Građani su, također, spomenuli lošu internetsku vezu, slabo čišćenje potoka zbog kojih dolazi do plavljenja stambenih objekata, nedostatak škole i vrtića.

"Svjestan sam da je ovo jedno veliko naselje koje se u zadnjih par godina jako naselilo i najveći problem je voda i kanalizacija. Pokušat ćemo učiniti što god je u našoj moći kako bi ove probleme riješili na zadovoljstvo svih nas", kazao je na samom kraju gradonačelnik Denis Ivanović.

Na sastanku su osim njega sudjelovali pročelnici, direktor Zeleno i modro Alen Lučić te direktor Vlastitog pogona Ivan Čagalj.

Večeras je gradonačelnik u obilasku Raduna, u 18 sati i 30 minuta ispred crkve Kraljice mučenika.