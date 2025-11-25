Prvenstvo Hrvatske u Opatiji: 12 medalja za JK Split!

Nakon tri dana arktičkih uvjeta u Opatiji, naši jedriličari su osvojili najviše odličja od svih ostalih klubova u Hrvatskoj — čak 12.

Prvenstvo su obilježile više indirektne okolne okolnosti nego samo jedrenje, pa se tako prvi dan nije jedrilo zbog nedostatka vjetra. Tijekom četiri sata provedenih na moru bio je jedan pokušaj regatavanja po vjetru od 3 čvora, koji je prekinut ubrzo nakon starta, negdje nakon pola prve orce.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drugi dan je, usprkos nebrojenim upozorenjima za iznimno opasno vrijeme, orkanski vjetar i veliku hladnoću, započeo u klubu već u 8 sati ujutro. Ispred Opatije se mjerilo preko 35–45 čvorova od strane Regatnog odbora, koji je povremeno testirao uvjete na moru. Čekanje na kopnu opet se produžilo na preko pet sati, da bi nešto prije 14 sati RO donio konačnu i opravdanu odluku da se ni drugog dana neće jedriti.

Trećeg dana prvi start bio je najavljen u 8:00 sati. Najavljeni rani start značio je buđenje već oko 5 sati kako bi se na vrijeme odradio check-out, doručak, oblačenje i opremanje brodova te kako bi se moglo isploviti u praskozorje oko 7 sati.

Službeno je sunce u Opatiji u nedjelju izlazilo tek u 7:12, pa su se sve radnje odvijale po mraku, što je bilo upitno s obzirom na djecu i njihovu dob. Naime, temperatura je tada bila -1 °C, a osjet još mnogo neugodniji, ali naši jedriličari su pokazali da vole arktičke uvjete.

Grupa od 80-ak promrzlih jedriličarki i jedriličara startala je oko 8 sati po sjevernom vjetru od 8–12 čvorova te su odrađene tri regate u svakoj klasi, na dva odvojena regatna polja koja su bila nešto kraća, ali uredna, tako da su i rezultati uredni.

Medalje i plasmani JK Split

Naši jedriličari su ponovno osvojili najviše medalja od svih ukupno — 12 u svim kategorijama. U klasi ILCA 4 u ukupnom plasmanu Zoran Jakić je srebrni, a Nina Marušić brončana.

U kategorijama U18 za djevojke, Nina Marušić je odnijela titulu prvakinje Hrvatske, Marta Tudor broncu, dok je u kategoriji U16 za djevojke Rita Kljaković Gašpić srebrna.

Među dečkima u kategoriji U18, Zoran Jakić je srebrni, dok je uzeo zlato u kategoriji U16, u kojoj je Lorenzo Bertolino uzeo srebro.

U klasi ILCA 7 među seniorima Lovre Bakotić je osvojio broncu, dok je u kategoriji U21 osvojio zlatnu medalju. U kategoriji U19 Šime Bosna Rusković je srebrni. Treba istaknuti i Tomu Grubišića, koji je 4. u kategoriji U19 sa samo 15 godina.

Poteškoće na dodjeli nagrada

Na samoj podjeli nagrada došlo je do pogrešnog tumačenja rezultata od strane RO, što je na pola podjele ipak zaustavljeno intervencijom našeg trenera Maria Novaka. Nakon provedenih ispravaka sva su djeca ipak dobila medalje koje su i zaslužila. Sama konfuzija oko rezultata nastavila se i tijekom večeri pri povratku u Split, pa čak i sutradan, kada smo saznali da je RO krivo upisivao rezultate na moru. Naknadnim pregledima i korekcijama Lovri Bakotiću oduzeli su medalju u seniorskoj konkurenciji te je u konačnici završio 4.

Od ukupno 30 raspoloživih medalja u Opatiji, u Lučicu dolazi njih čak 12, a kada se sve zbroji, na Prvenstvima Hrvatske u Lošinju i Opatiji (ILCA 4, 6 i 7) JK Split je nastupio s ukupno 13 jedriličarki i jedriličara, od čega je čak njih 11 osvojilo medalje. Elena, Lovre, Toma, Nina i Zoran su zlatni, Mario, Šime, Roko, Rita i Lorenzo su srebrni, a Marta je bila brončana.

Bravo naši momci i djevojke na ostvarenim fantastičnim rezultatima. Još jedan dokaz kvalitetnog sportskog rada u Lučici.

Sada malo odmora, a onda u nove jedriličarske izazove i pobjede po dalekim morima diljem svijeta.

Rezultati po svim kategorijama Otvoreno prvenstvo Hrvatske ILCA 7

Filip Jurišić JK MORNAR Split

Bruno Gašpić JK LABUD Split

Antun Tomašević JK LABUD Split ILCA 4

Bepo Duplančić JK LABUD Split

Zoran Jakić JK SPLIT Split

Nina Marušić JK SPLIT Split ILCA 4 cure

Nina Marušić JK SPLIT Split

Tanja Ozretić JK MORNAR Split

Marta Tudor JK SPLIT Split Podkategorije ILCA 7 – seniori

Filip Jurišić JK MORNAR Split

Bruno Gašpić JK LABUD Split

Antun Tomašević JK LABUD Split ILCA 7 – do 21 godine

Lovre Bakotić JK SPLIT Split

Niko Jakelić JK MORNAR Split

Bartol Jocić JK MORNAR Split ILCA 7 – do 19 godina

Bartol Jocić JK MORNAR Split

Šime Bosna Ruksović JK SPLIT Split

Josip Tafra JK LABUD Split ILCA 4 – dečki do 18 godina

Bepo Duplančić JK LABUD Split

Zoran Jakić (16) JK SPLIT Split

Borna Mohač JD VAL Crikvenica ILCA 4 – dečki do 16 godina

Zoran Jakić JK SPLIT Split

Lorenzo Bertolino JK SPLIT Split

Marin Domjan JK ORSAN Dubrovnik ILCA 4 – cure do 18 godina

Nina Marušić JK SPLIT Split

Tanja Ozretić JK MORNAR Split

Marta Tudor JK SPLIT Split ILCA 4 – cure do 16 godina

Laura Čugalj JD VAL Crikvenica

Rita Kljaković Gašpić JK SPLIT Split

Vita Erceg JK OPTIMIST Opatija