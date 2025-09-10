Prvašić oduševio tisuće izjavom o školi, ljudi se poistovjećuju s njegovim "jadima": "I meni, dijete, neka ti je sa srećom"

Početak školske godine uvijek donosi uzbuđenje, nervozu i ponešto umora. No, jedan simpatični prvašić iz Kaštela postao je prava zvijezda društvenih mreža zbog svoje iskrene i duhovite izjave na prvi dan škole.

Učenik prvog razreda jedne škole u Dalmaciji, pred kamerama RTL Direkta otvoreno je priznao da mu se baš i ne ide u školu. Na pitanje novinarke kako mu je bilo, bez puno razmišljanja odgovorio je: – „Meni se ide kući, odmarao bih.“

Na dodatno pitanje je li ga umorila zadaća, David je iskreno objasnio: – „Ne, nego mi se spava.“ Kada ga je novinarka upitala hoće li mu nedostajati ljeto, kupanje i dugo spavanje, dječak je ponovno iznenadio odgovorom: – „Neće mi faliti, nego hoću samo spavati.“

Njegova simpatična i autentična reakcija ubrzo je postala viralna. Snimka je objavljena na Instagram profilu RTL Direkta, a u samo jednom danu prikupila je više od 50 tisuća lajkova. U komentarima se javilo mnoštvo korisnika koji su prepoznali sebe u Davidovim riječima. – „Toliko ga razumijem, i meni bi se spavalo,“ napisala je jedna korisnica. – „Srce malo, iskreno dijete,“ dodala je druga.

Jedna je komentatorica zaključila: – „Imamo novi ‘izmislila sam je’ hit“, prisjetivši se djevojčice iz Banje Luke koja je svojim izjavama ranije osvojila mreže. Drugi su pak otvorili širu raspravu o školskom sustavu. – „Dijete je lijepo reklo, osam sati iscrpljivanja u školi u kojoj se mora samo sjediti i slušati, dok drugdje uvode kreativne predmete i sport,“ komentirala je jedna korisnica. Drugi su se nadovezali tvrdeći kako djeca previše rano počinju nastavu, pa su često umorna i nenaspavana.

Uz more kritika i ozbiljnih rasprava o obrazovnom sustavu, David je ipak ostao mali junak prvog školskog dana. Njegova spontanost i dječja iskrenost nasmijali su i raznježili javnost, a mnogi su ga proglasili „kraljem“ i simbolom jutarnjeg raspoloženja svih onih koji se teško bude za svoje obveze.

„I meni, dijete, i meni. Neka ti je sa srećom,“ poručio mu je jedan od komentatora, dok su drugi zaključili da je svojim riječima rekao ono što većina osjeća – i djeca i odrasli.