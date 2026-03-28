Prva velika donatorska večer za oboljele od Parkinsonove bolesti održana u restoranu Kampus

U restoranu Kampus održana je prva velika donatorska večer za sugrađane oboljele od Parkinsonove bolesti, a tom je prigodom Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo važnost snažnije i trajne potpore oboljelima, ali i zahvalnosti svima koji im godinama pružaju tihu, ali neprocjenjivu podršku.

Kako je objavio župan Blaženko Boban, večer je bila posvećena ne samo prikupljanju pomoći za oboljele, nego i odavanju priznanja ljudima koji su uz njih u svakodnevnoj borbi s bolešću.

Posebno je izdvojio Anu Lešinu, dugogodišnju volonterku koja desetljećima predano pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Boban je naveo kako je tijekom svojih devet godina rada u Županiji rijetko susretao osobu s toliko inicijativa i toliko predanosti jednom plemenitom cilju.

"U ovih devet godina rada u Županiji, malo tko mi je dolazio s toliko inicijativa kao naša draga Ana Lešina, koja svojom strašću i predanošću već desetljećima volontira s oboljelima od Parkinsonove bolesti. S razlogom je dobitnica županijske nagrade, jer ona je živi primjer kako se cijeli daješ za plemeniti cilj", objavio je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

Župan je u svojoj objavi naglasio i simboliku vremena korizme, poručivši kako se njezin smisao ne iscrpljuje samo u osobnom odricanju, nego prije svega u darivanju vlastitog vremena, srca i pažnje onima kojima je pomoć najpotrebnija.

"Nalazimo se u vremenu korizme. Često mislimo da je to samo osobno odricanje, ali prava korizma je nešto puno više. To je trenutak kada dio svog vremena, svog srca i svoje duše darujemo onima kojima smo najpotrebniji. Tek tada naše odricanje dobiva puni smisao", objavio je Boban.

Zaključno je poručio kako vjeruje da će ova večer biti početak još snažnije potpore oboljelima od Parkinsonove bolesti i svima koji se svakodnevno suočavaju s izazovima koje ova bolest nosi.

"Neka ova večer bude početak jedne nove, snažnije podrške oboljelima od Parkinsonove bolesti", objavio je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.