Prva tri mjeseca transplantacijskog programa u KBC-u Split: Pet uspješnih transplantacija, od kojih dvije u istom danu

Klinički bolnički centar Split je početkom srpnja ove godine, kada je izvedena prva transplantacija bubrega, postao najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj. U prva tri mjeseca transplantacijski tim splitske bolnice uspješno je obavio već pet transplantacija bubrega.

"Posebno nas veseli što smo kao mladi tim u jednom danu uspješno obavili dvije transplantacije. Primatelji su bili dva mlađa bolesnika. Obojica su dobro i već su se vratili u svoje domove. Nismo imali nikakvih komplikacija. Zadovoljni smo našim napretkom i već se u perspektivi vidimo uz bok vodećim transplantacijskim centrima u Hrvatskoj", istaknuo je voditelj transplantacijskog programa u KBC-u Split doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić.

Ponos ne krije ni ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić koji pet uspješnih transplantacija bubrega u prva tri mjeseca postojanja transplantacijskog programa u splitskoj bolnici smatra „iznimnim postignućem koje potvrđuje visoku razinu stručnosti i predanosti našeg medicinskog tima. Transplantacijska medicina danas predstavlja vrhunac suvremene medicinske prakse, a ovim iskorakom KBC Split dodatno potvrđuje svoj status vodeće regionalne bolnice. Nastavit ćemo ulagati u ljude, znanje i tehnologiju kako bismo i ubuduće pružali najvišu razinu zdravstvene skrbi našim pacijentima".

KBC Split već godinama ima dobro razvijen program obrade bolesnika za transplantaciju te post-transplantacijsku skrb, a sve je dodatno unaprijeđeno u zadnje dvije godine uspostavom Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega, gdje se trenutno prati oko 350 bolesnika nakon transplantacije bubrega. Bolesnici liječeni dijalizom i opterećeni brojnim pridruženim bolestima sada imaju mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split što će im znatno poboljšati kvalitetu života. Procjenjuje se da od ukupnog broja aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u RH oko 30% gravitira liječenju KBC-u Split.