Prva tri mjeseca transplantacijskog programa u KBC-u Split: Pet uspješnih transplantacija, od kojih dvije u istom danu

U prva tri mjeseca transplantacijski tim splitske bolnice uspješno je obavio već pet transplantacija bubrega

Klinički bolnički centar Split je početkom srpnja ove godine, kada je izvedena prva transplantacija bubrega, postao najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj. U prva tri mjeseca transplantacijski tim splitske bolnice uspješno je obavio već pet transplantacija bubrega.

"Posebno nas veseli što smo kao mladi tim u jednom danu uspješno obavili dvije transplantacije. Primatelji su bili dva mlađa bolesnika. Obojica su dobro i već su se vratili u svoje domove. Nismo imali nikakvih komplikacija. Zadovoljni smo našim napretkom i već se u perspektivi vidimo uz bok vodećim transplantacijskim centrima u Hrvatskoj", istaknuo je voditelj transplantacijskog programa u KBC-u Split doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić.

Ponos ne krije ni ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić koji pet uspješnih transplantacija bubrega u prva tri mjeseca postojanja transplantacijskog programa u splitskoj bolnici smatra „iznimnim postignućem koje potvrđuje visoku razinu stručnosti i predanosti našeg medicinskog tima. Transplantacijska medicina danas predstavlja vrhunac suvremene medicinske prakse, a ovim iskorakom KBC Split dodatno potvrđuje svoj status vodeće regionalne bolnice. Nastavit ćemo ulagati u ljude, znanje i tehnologiju kako bismo i ubuduće pružali najvišu razinu zdravstvene skrbi našim pacijentima".

KBC Split već godinama ima dobro razvijen program obrade bolesnika za transplantaciju te post-transplantacijsku skrb, a sve je dodatno unaprijeđeno u zadnje dvije godine uspostavom Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega, gdje se trenutno prati oko 350 bolesnika nakon transplantacije bubrega. Bolesnici liječeni dijalizom i opterećeni brojnim pridruženim bolestima sada imaju mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split što će im znatno poboljšati kvalitetu života. Procjenjuje se da od ukupnog broja aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u RH oko 30% gravitira liječenju KBC-u Split.

