PROVJERITE SVOJE POLICE Poznati lanac povlači prehrambeni proizvod zbog bakterije štetne po zdravlje!

Poznati trgovački lanac povlači prehrambeni proizvod zbog moguće prisutnosti bakterije štetne po zdravlje.

Potrošače je o tome obavijestio lanac drogerija DM koji povlači proizvod dmBio tofu natur, odnosno sir od soje, i to zbog moguće prisutnosti bakterije Bacillus cereus koja može izazvati proljev i povraćanje. No, zaraza se može i zakomplicirati kod male djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“S ciljem zaštite kupaca, dm iz predostrožnosti povlači proizvod dmBio tofu natur, 200 g s rokom trajanja 05. 07. 2026. i brojem šarže 97112. Rok trajanja i broj šarže istaknuti su na dnu prednje strane pakiranja, a povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokom trajanja i brojem šarže.

Razlog povlačenja: proizvodi s navedenim rokom trajanja i brojem šarže nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus.

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna navedena bakterija može uzrokovati proljev i/ili povraćanje. Sve kupce koji su kupili proizvod pozivamo da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa.

Sigurnost kupaca i kvaliteta proizvoda dm-ov su prioritet. Ispričavamo se kupcima i zahvaljujemo na razumijevanju, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese info@dm.hr“, ističu u drogerijskom lancu.

Kako navode liječnici, trovanje hranom uzrokovano tom bakterijom obično traje samo 24 sata i većina ljudi se potpuno oporavi. U tom je slučaju riječ o crijevnoj infekciji koju može pratiti proljev i povraćanje.

Bakterija može uzrokovati i infekciju izvan gastrointestinalnog trakta, ali rjeđe. Kod imunokompromitiranih i starijih osoba crijevne i necrijevne infekcije Bacillusom cereusom mogu izazvati komplikacije koje se uglavnom liječe antibioticima, javlja Danica.hr.