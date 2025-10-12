Close Menu

PROVJERITE SVOJE POLICE Poznati lanac povlači prehrambeni proizvod zbog bakterije štetne po zdravlje!

Evo detalja

Poznati trgovački lanac povlači prehrambeni proizvod zbog moguće prisutnosti bakterije štetne po zdravlje.

Potrošače je o tome obavijestio lanac drogerija DM koji povlači proizvod dmBio tofu natur, odnosno sir od soje, i to zbog moguće prisutnosti bakterije Bacillus cereus koja može izazvati proljev i povraćanje. No, zaraza se može i zakomplicirati kod male djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.

“S ciljem zaštite kupaca, dm iz predostrožnosti povlači proizvod dmBio tofu natur, 200 g s rokom trajanja 05. 07. 2026. i brojem šarže 97112. Rok trajanja i broj šarže istaknuti su na dnu prednje strane pakiranja, a povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokom trajanja i brojem šarže.

Razlog povlačenja: proizvodi s navedenim rokom trajanja i brojem šarže nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus.

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna navedena bakterija može uzrokovati proljev i/ili povraćanje. Sve kupce koji su kupili proizvod pozivamo da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa.

Sigurnost kupaca i kvaliteta proizvoda dm-ov su prioritet. Ispričavamo se kupcima i zahvaljujemo na razumijevanju, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese info@dm.hr“, ističu u drogerijskom lancu.

Kako navode liječnici, trovanje hranom uzrokovano tom bakterijom obično traje samo 24 sata i većina ljudi se potpuno oporavi. U tom je slučaju riječ o crijevnoj infekciji koju može pratiti proljev i povraćanje.

Bakterija može uzrokovati i infekciju izvan gastrointestinalnog trakta, ali rjeđe. Kod imunokompromitiranih i starijih osoba crijevne i necrijevne infekcije Bacillusom cereusom mogu izazvati komplikacije koje se uglavnom liječe antibioticima, javlja Danica.hr.

